Adet düzensizliğinin en büyük sebebi bakın neymiş! İhmal etmemelisiniz...

Adet düzensizliğinin nedenleri nelerdir? Adet gecikmesi veya düzensizliği olursa hemen korkmalı mısınız? Hangi durumlarda doktora başvurmalısınız? Yazımızın devamında tüm detayları bulabilirsiniz.
Adet kanamaları normalde 2-7 gün sürer ve 21 ile 35 gün arasında da bir sonraki adet kanaması başlar. Bu döngünün dışında oluşan adet döngülerine adet düzensizliği denir. Ayrıca adet döngüsünün 2 günden az veya 7 günden fazla sürmesi ve şiddetli kanama oluşması, adet düzensizliği olarak tanımlanır.
Adet kanaması 35 günden uzun bir süredir oluşmamış ise bu duruma da adet gecikmesi denir.
Adet düzensizlikleri ergenliğe yeni girmiş genç kızlarda yaygın olarak görülür. Bunun nedeni vücudun henüz sistem oturtamamasıdır. Ek olarak menopoz döneminde olan kadınlarda da adet düzensizliği sık görülür. Bu iki dönemden birinde iseniz korkmanıza gerek yok. Ancak adet düzensizliği, ergenlik ve menopoz dönemlerinde de 2 yıldan uzun bir zamandır sürüyorsa ciddiye alınmalı.
Herhangi bir düzensizliğin veya gecikmenin saptanabilmesi için ilk regl kanamasının olduğu gün ile bir sonraki döngüdeki ilk gün arasındaki süre zarfı dikkate alınmalı. Ek olarak kanamanın şiddeti not edilmeli. Normal bir kanama döneminde günde ortalama 4-5 ped kullanıldığı unutulmamalı. Sadece lekeleme şeklinde görülen kanamada anormallik söz konusu olabilir. Bunun yanı sıra şiddetli kanama da bir anormallik göstergesidir.
STRES
Günümüz dünyasında adet düzensizliğinin en büyük nedeni stresli yaşamdır. Stres, diğer birçok hastalıkta olduğu gibi vücut algoritmasını bozarak düzensizliğe neden olmaktadır. Bu durumda yapılacak en doğru şey stressiz bir yaşam için yeni düzenin oluşturulmasıdır. Yeni hobiler, stres kaynağından uzaklaşma ve spor önerilebilir.
HORMONAL DÜZENSİZLİKLER
Bir diğer adet düzensizliği nedeni de hormonal sorunlardır. Hormonal düzensizliğinizin olup olmadığını belirleyebilmek için hekiminiz birtakım tetkikler yapacaktır. Tedavi olarak hormon düzenleyici ilaçlar önerilir.
Hormonal düzensizlikler başlangıç itibariyle korkulacak bir durum olmamak ile beraber, ileri aşamada ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
DİĞER NEDENLER
Kadınlarda adet gecikmesi ve düzensizliğinin başka birçok nedeni vardır. Bunlar:
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