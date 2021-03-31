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Adet gecikmesi hamilelik belirtisi olabilir mi?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
31.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adet döngünüzü etkileyen bilinen herhangi bir durumunuz yoksa, adet döneminiz son adetinizin başlangıcından itibaren 30 gün içinde başlamalıdır. Son adet döneminizin başlangıcından bu yana 30 günden fazla geçmişse, adet resmi olarak geç kabul edilir. Temel yaşam tarzı değişikliklerinden kronik sağlık koşullarına kadar birçok şey regl döneminizi etkileyebilir. Öte yandan bu regl gecikmesinin nedeni hamilelik belirtisi de olabilir.

Ara sıra birkaç gün geciken bir regl dönemi yaşamak normaldir. Bununla birlikte, geciken bir regl dönemi, döngünün tamamen değiştiği zamandır. Gecikmiş bir regl, hamileliğin bir işareti veya başka bir altta yatan neden olabilir.

Özellikle kişi daha önce hamile kalmamışsa, erken gebelik belirtilerinin gözden kaçması kolay olabilir. Gecikmiş bir reglin hamileliğin göstergesi olabileceğine dair bazı işaretler vardır.

Bununla birlikte, her insan farklıdır ve her biri farklı semptomlar yaşayabilir. Cevabı bulmanın en iyi yolu, evde yapılan bir hamilelik testi kullanmaktır.

ULTRASON BULGUSUYLA DA TESPİT EDİLEBİLİR

Öte yandan adet gecikmesi, hamileliğin en önemli belirtisidir, ancak her zaman hamilelik olduğunun kanıtı değildir. Hamilelik kanıtı, adet gecikmesiyle birlikte kanda gebelik hormonunun tespiti veya idrarda gebelik tespitinin pozitif çıkmasıdır. Ultrason bulgusuyla da gebelik tespit edilebilir.

Düzensiz adet döngüsü olan kadınlarda, her adet gecikmesi gebelik kanıtı değildir. Yumurtalık hastalıkları, rahim duvarı hastalıkları, rahim hastalıkları adet gecikmesine sebep olabilen hastalıklardır.

Gebelik hormonunun yüksek çıkması da her zaman normal gebelik anlamı taşımayabilir. Gebelik hormonu, mol gebelik, boş gebelik gibi anormal durumlarda da pozitif çıkabilir. Dış gebelikte de yükselebilir."

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Anahtar Kelimeler:
adet gecikmesi
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