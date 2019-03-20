Adet kramplarının ve pelvik bozukluklarının çözümü, San Yin Jiao akupresür noktasında saklı

Akupresür, vücudumuzda dolaşan yaşam enerjisi konseptine dayanan geleneksel bir Çin tıp tekniğidir. Bu teknik, vücuttaki bazı ana organlara bağlı basınç noktaları ile çalışır. Bu noktalara doğru şekilde basınç uygulayarak, çeşitli sağlık sorunlarını tedavi edebilirsiniz. Ancak bugün size San Yin Jiao noktasından bahsetmek istiyoruz.

Adet krampları, uykusuzluk, pelvik ve ürolojik bozuklukları tedavi etmek için uygulayabilirsiniz.

San Yin Jiao, bacağınızın iç tarafında, ayak bileğinizin hemen üstünde bulunur. Bu noktayı bulmak için, ayak bileğinin en yüksek noktasını bulup dört parmağınızı bacağınıza kadar genişletin, kemiğin (tibia) arkasına hafifçe bastırın ve bölgeye 4-5 saniye boyunca masaj yapın.

Ancak doğumu tetikleyebileceğinden hamileyken asla denemeyin.



Nokta bacağın iç tarafında yer almaktadır.



Elinizi, ayak bileğinizin hemen üstünden bacağınızın üzerine koyun. San Yin Jiao noktası lateral tibia’da, işaret parmağınızın seviyesinde olacaktır.



Basınç uygulayın ve 4-5 saniye masaj yapın.

Birçok çalışma, San Yin Jiao (SP6) 'nın uyarılması için akupressür kullanımının, menstrüel krampları olan kadınlarda ağrı ve menstrüel sıkıntıyı etkili bir şekilde azalttığını göstermiştir.

