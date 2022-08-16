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Adeta kalp ilacı, yaşlanmayı önlüyor, direnci artırıyor... Türkiye'de en değerli meyvelerinden

16.08.2022 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzun yıllardır sağlık alanında kullanılan alıç meyvesinin değeri yeni yeni anlaşılıyor. Bol meyve veren bereketli bir bitki olan alıç, faydalarıyla şaşırtıyor. İbni Sina’nın reçetelerinde de yer alan alıç, geleneksel tıpta çok kullanılıyor. Yüksek tansiyon, kalp gibi rahatsızlıkların yanı sıra Alıç meyvesi doğal bir idrar söktürücüdür. Alıç bağışıklığı güçlendiren güçlü bir antioksidandır. Alıç meyvesi ve alıç faydaları...

Adeta kalp ilacı, yaşlanmayı önlüyor, direnci artırıyor... Türkiye'de en değerli meyvelerinden

Alıç, büyük şehirlerde yaşayanlar tarafından çok bilinmese de yeni yeni adını duyurmaya başladı. Çok uzun yıllardır sağlık alanında kullanılan alıç meyvesine İbn-i Sina’nın reçetelerinde de rastlamak mümkün.

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Mayhoş bir tadı olan alıç, başta yüksek tansiyon olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor.

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Alıç, adeta kalp ilacı etkisiyle de ön plana çıkıyor. Birçok etkisi bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bu bitki doğada kendiliğinden yetişiyor.

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ALICIN FAYDALARI

Bazı araştırmalara göre alıç kalp yetmezliği ilaçlarıyla aynı etkiye sahip. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kalp sağlığından cilt sağlığına kadar pek çok hastalık üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.

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  • Alıç meyvesi doğal bir idrar söktürücüdür.
  • Mideyi rahatlatmaya yardımcı olur.
  • Damarları genişletir. Böylelikle kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.
  • Kalp atışlarını düzenler.
  • Sakinleştirici bir etkisi olduğu için vücuda dinginlik verir. Sinir bozukluklarını azaltmaya yardımcıdır.
  • Beyne giden damarlardaki kan akışının hızlanmasına yardımcı olur.
  • Uykusuzluk problemi olan kişilerin tüketmesi önerilir.
  • Yüksek tansiyona iyi geliyor.
  • Güçlü bir antioksidandır.
  • Hücresel yaşlanmanın önüne geçiyor.
  • Bağışıklığı güçlendirir.
  • Vücut direncini artırır.


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Anahtar Kelimeler:
alıç alıç meyve
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