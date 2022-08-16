Adeta kalp ilacı, yaşlanmayı önlüyor, direnci artırıyor... Türkiye'de en değerli meyvelerinden

Alıç, büyük şehirlerde yaşayanlar tarafından çok bilinmese de yeni yeni adını duyurmaya başladı. Çok uzun yıllardır sağlık alanında kullanılan alıç meyvesine İbn-i Sina’nın reçetelerinde de rastlamak mümkün.
Mayhoş bir tadı olan alıç, başta yüksek tansiyon olmak üzere birçok hastalığa iyi geliyor.
Alıç, adeta kalp ilacı etkisiyle de ön plana çıkıyor. Birçok etkisi bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış bu bitki doğada kendiliğinden yetişiyor.
Bazı araştırmalara göre alıç kalp yetmezliği ilaçlarıyla aynı etkiye sahip. Kalp krizi riskini azaltıyor. Kalp sağlığından cilt sağlığına kadar pek çok hastalık üzerinde olumlu etkileri bulunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum