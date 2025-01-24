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Adeta 'yeşil altın' niteliğinde: Kötü kolesterolü düşürüyor, yaşlanmayı geciktiriyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
24.01.2025 09:51
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Son zamanlarda oldukça popüler olan avokado meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Doğal beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan ve ‘Bitkilerin Anası’ olarak bilinen Prof. Dr. Aysun Bay, avokadonun kalp-damar sağlığını koruduğunu, antioksidan özellikleri sayesinde yaşlanmayı geciktirdiğini, cilt sağlığını iyileştirdiğini ve vücuttaki inflamasyonu azalttığını söyledi. Avokado, bolca C vitamini, E vitamini, B vitamini, K vitamini, B2, B3, B5 ve B6 vitamini içeriyor.

Adeta 'yeşil altın' niteliğinde: Kötü kolesterolü düşürüyor, yaşlanmayı geciktiriyor!

Son yıllarda popülerliği artan avokadonun besin değeri açısından eşsiz bir meyve olduğunu belirten Prof. Dr. aysun Bay, bu meyvenin sağlık üzerindeki etkilerini açıkladı. Avokadonun vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin olduğunu belirten Prof. Dr. Bay, içeriğindeki yüksek miktarda potasyum, omega yağları ve antioksidanlar sayesinde kalp sağlığını desteklediğini söyledi. Bay, aynı zamanda avokadonun sindirimi kolaylaştırarak bağırsak sağlığını koruduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade etti.

HASTALIKLARA KARŞI KORUYUCU GÜÇ

Avokado gibi doğal besinlerin vücut için doğal bir şifa kaynağı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bay, içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde vücuttaki kötü kolesterolü düşürdüğünü ve kalp-damar sağlığını koruduğunu da belirtti. Prof. Dr. Bay, ayrıca avokadonun antioksidan özellikleri sayesinde yaşlanmayı geciktirdiğini, cilt sağlığını iyileştirdiğini ve vücuttaki inflamasyonu azalttığını dile getirdi.

TARİH BOYUNCA DEĞER KAZANAN MEYVE!

avokado

Özellikle lezzeti ve besin değeriyle dikkat çeken avokado, 18. yüzyılda Avrupa'ya, 19. yüzyılda ise farklı bölgelere yayılmaya başladı. Bugün Meksika başta olmak üzere dünyada 50 ülkede üretilen avokado, Türkiye'de ise Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yetiştiriliyor.

POTASYUM DEPOSU

Yüksek miktarda potasyum, vitaminler (A, B, C, E, K) ve mineraller ve lif içeren avokado, yüksek oranda tekli doymamış yağ içerdiği için ‘tereyağı meyvesi’ olarak da adlandırılıyor. Kalp sağlığına da faydalı olduğu bilinen ve bağışıklık sistemini güçlendiren avokado, cilt, göz, beyin sağlığına katkı sağlarken, yaşlanma sürecini de yavaşlatıyor.

DÜNYADA YAYGIN KULLANILIYOR

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Dünyada yaygın olarak soslar, salatalar ve tatlılarda kullanılan avokado, aynı zamanda bebek mamaları ve kozmetik ürünlerinde de yer alıyor. Sağlık alanındaki faydaları nedeniyle pek çok uzman avokadonun günlük beslenmeye dahil edilmesini tavsiye ediyor.

"SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN DOĞAYA DÖNMELİYİZ"

Prof. Dr. Bay, doğal ve dengeli beslenmenin önemini vurgulayarak, işlenmiş gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Özellikle mevsim sebze ve meyvelerinin tüketiminin artırılması gerektiğini dile getiren Bay, beslenme alışkanlıklarının doğaya uygun hale getirilmesinin uzun vadede birçok hastalığın önüne geçebileceğini aktardı. Sağlıklı bir yaşam için doğal gıdaların hayatımızda daha fazla yer alması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aysun Bay, "Günümüzün beslenme alışkanlıkları, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel besinlerden yoksun hale geldi. Fast-food ve işlenmiş gıdalar yerine doğanın bize sunduğu besinleri tercih etmeliyiz. Doğal beslenme ile birçok hastalığı önleyebilir, daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürebiliriz" dedi.

Prof. Dr. Aysun Bay, doğru beslenme alışkanlıklarıyla hem bireysel sağlığın korunabileceğini hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılabileceğini ifade etti.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Avokado
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