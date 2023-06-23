Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı! Akademisyenle tartıştı, mikrofonu alıp konuşma yaptı

Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı! Akademisyenle tartıştı, mikrofonu alıp konuşma yaptı

23.06.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir mezuniyet töreni sırasında çıkan kavga kısa sürede TikTok’ta viral olmayı başardı. Tüm öğrencilerin adının söylenerek diplomalarını almaları için sahneye davet edildikleri anlarda Kadia Iman isimli öğrenci adının yanlış söylendiğini dile getirerek tepki gösterdi. Töreni birbirine katan Iman akademisyenin elinden mikrofonu alarak konuşma yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir mezuniyet töreni sırasında bir öğrencinin başlattığı kavga sosyal medyada gündem yarattı. Kadia Iman isimli öğrenci akademisyen tarafından adının bilerek yanlış okunduğunu iddia ederek adeta sinir krizi geçirdi. Diğer öğrencilerin adının düzgün bir şekilde okunması üzerine mikrofonu geri almak isteyen Iman akademisyene tekme ve tokat attı. Ardından ise mikrofona hamle yaparak davetlilere seslendi.

“BEN PROBLEMLİ BİR İNSAN DEĞİLİM”

kapak3

Mezun olduğu üniversite açıklanmazken Iman mikrofonu alarak davetlilere, “Ben problemli bir insan değilim. Bugün mezun oluyorum ve bunun için çok çalıştım. Emeğimin karşılığını almak istiyorum. Herkesin adı doğru bir şekilde okunurken bana yapılan bir haksızlık. Kimsenin gününü mahvetmek istemiyorum” dedi.

4

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin sonrasında bazı kullanıcılar Iman’a hak verdiğini dile getirdi. Iman’ın gönderisi bir kez daha ırkçılık söylemlerinin gündeme gelmesine neden olurken bazı kullanıcılar ise genç kadının hareketini anlamsız bulduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Karısı güzellik yarışmasında ikinci oldu! Ortalığı birbirine kattı

Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

 Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü

 Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

Damat hesabı ödeyemeyince kaçtı! Gelin adisyonla dava açtı

 Evi temizlerken çuval çuval para buldu

Evi temizlerken çuval çuval para buldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
23 Haziran Cuma: TV yayın akışı23 Haziran Cuma: TV yayın akışı
Gelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndüGelin ve kayınpeder arasındaki şort kavgası kabusa döndü
İçine hiçbir şey giymedi! Flaşla çekilince olanlar olduİçine hiçbir şey giymedi! Flaşla çekilince olanlar oldu
Anahtar Kelimeler:
tiktok Amerika mezuniyet

En Çok Okunan Trend Haberler

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

Şezlongta güneşlenirken iki adam tecavüz etti! Kolları bağlandı

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

3 aylık bebeğini pitbull ile aynı odada bıraktı! Ellerini sakız gibi çiğnedi

Mini eteğiyle golf yaptı! O anlar sosyal medyayı salladı

Mini eteğiyle golf yaptı! O anlar sosyal medyayı salladı

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

Kayıp denizaltındaydı... Eşi Titanik’te ölen çiftin torunu çıktı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Mahkum yarı çıplak hapishanenin çatısına çıkıp protesto yaptı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

Evde, sporda, plajda rahatlık ve şıklık arayanlar buraya! Dagi indirimleri başladı

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

İtirafı meraklandırdı! “En iyi arkadaşım bana rahmini teklif etti"

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.