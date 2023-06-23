Adı yanlış söylenince mezuniyet törenini birbirine kattı! Akademisyenle tartıştı, mikrofonu alıp konuşma yaptı

Amerika Birleşik Devletleri’nde bir mezuniyet töreni sırasında bir öğrencinin başlattığı kavga sosyal medyada gündem yarattı. Kadia Iman isimli öğrenci akademisyen tarafından adının bilerek yanlış okunduğunu iddia ederek adeta sinir krizi geçirdi. Diğer öğrencilerin adının düzgün bir şekilde okunması üzerine mikrofonu geri almak isteyen Iman akademisyene tekme ve tokat attı. Ardından ise mikrofona hamle yaparak davetlilere seslendi.

“BEN PROBLEMLİ BİR İNSAN DEĞİLİM”

Mezun olduğu üniversite açıklanmazken Iman mikrofonu alarak davetlilere, “Ben problemli bir insan değilim. Bugün mezun oluyorum ve bunun için çok çalıştım. Emeğimin karşılığını almak istiyorum. Herkesin adı doğru bir şekilde okunurken bana yapılan bir haksızlık. Kimsenin gününü mahvetmek istemiyorum” dedi.

Sosyal medyada gündem yaratan görüntülerin sonrasında bazı kullanıcılar Iman’a hak verdiğini dile getirdi. Iman’ın gönderisi bir kez daha ırkçılık söylemlerinin gündeme gelmesine neden olurken bazı kullanıcılar ise genç kadının hareketini anlamsız bulduğunu ifade etti.