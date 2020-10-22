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Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı! Veyis Ateş araya girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.10.2020 11:04 | Son Güncelleme

KKTC'de Ersin Tatar'ın kazandığı seçimler üzerinden polemik yaşayan anketçi Adil Gür ve gazeteci Kemal Öztürk, Habertürk canlı yayınında karşı karşıya geldi. Birbirlerini yalancılıkla suçlayan ikili, zaman zaman gergin anlar yaşarken, programın moderatörü Veyis Ateş araya girdi.

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanması halinde mesleği bırakacağını iddia etmiş, Gür ise bu iddiaları yalanlamıştı. Bu gelişmelerin ardından iki isim, Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında karşı karşıya geldi. Adil Gür, Kemal Öztürk'e mesleği bırakacağı yönünde bir ifade kullanmadığını söyledi. Kemal Öztürk ise program bahsi geçen konuşmanın Habertürk'teki program sonrası geldiğini ve etrafta başka insanların da bu konuşmayı duyduğunu ifade etti.

"ADİL GÜR, 'ERSİN TATAR'IN KAZANMA İHTİMALİ YOK' DEDİ"

Gazeteci Kemal Öztürk, yaptığı açıklamada, "Adil Bey, daha önce sizinle hiçbir problemimiz olmadı. Birçok konuda fikirlerimiz örtüştü. Size karşı benim bırakın bir garezi, tam tersine sempati ve yardım etme çabam var. Beni ötekileştirip, düşmanmış gibi göstermeniz çok yanlış. Biz buradaki programda sizin son dakika açıkladığınız 60'a 40 oranıyla ilgili aslında ben canlı yayında sormak istiyordum ama program çok kısaydı ve bitirdik. Bu çok büyük bir iddiaydı ve problem olmaz mı? diyecektim ama vakit yetmedi. Stüdyo kapısından dışarı çıkarken dedim ki; 'Adil Bey, daha önce de büyük bir tahminde bulunmuştunuz ve yanılmıştınız. Bu sefer de yanılırsanız sıkıntı çekmez misiniz?' Bunları konuşa konuşa koridora çıktık. Siz sağ eliniz havada, 'Ya ne diyorsun? 60 olmaz da 59 olur. Ama Ersin Tatar'ın kazanma ihtimali yok. Kazanırsa ben bu mesleği bırakırım ve bir daha televizyonlara çıkmam' dediniz. Hatta başka insanlarda vardı. Doğru mu bu?" ifadelerini kullandı.

ADİL GÜR İDDİALARI YALANLADI

Kemal Öztürk'ün sözleri üzerine araya giren Adil Gür, "Sizinle sohbet ettiğim doğru. Ama söylediğiniz doğru değil. Başlangıcı doğru değil ki sonucu doğru olsun. Siz bir kurgu yapmışsınız." dedi.

Öztürk'ün, "Siz 'Bu mesleği bırakım, bir daha da televizyona çıkmam' sözlerini sarf ettiniz mi etmediniz mi?" sözlerine yanıt veren Gür, "Ben böyle bir söz sarf etmedim. Ben baştan sona yalan diyorum. Yazınızın tamamı yalan" şeklinde yanıt verdi.

"PROGRAMDA KENDİNİZDEN ÇOK EMİNDİNİZ"

Konuşmasına devam eden Kemal Öztürk, "Siz mesleği bırakırım demediniz. Bir daha bu televizyonlara çıkarım demediniz. Bende bunları duymadım. Eve gittim ve ertesi günkü yazımı yazdım. Ve dedim ki, 'Biz kuliste konuşurken bana bunları söyledi" diye bir program arkası yazdım. Ben 16 Ekim'de yazımı yazdım ve kulis bilgisini verdim. Siz beni 16 Ekim saat 17.30'da aradınız. 4 dakika konuştuk. Açar açmaz size ne dedim? 'Adil Bey sizi üzdüysem hemen düzelteyim. Siz bana dediniz ki 'Kemal Bey ikimizin arasındaki konuşmayı neden yazdınız? Ben de dedim ki, 'Adil Bey, programda o kadar emindiniz ki kendinizden. 60'a 40 diye bir oran açıkladınız. Bu kadar emin olduğunuz bir konuda ben 'Bu oran tutmazsa mesleği bırakırım ve televizyonlara da çıkmam' cümlesinin yazacağınızdan inanın üzüleceğinizi düşünmedim. Çok özür dilerim. Siz de bana şunu söylediniz, 'Kemal Bey rahat konuşamayacak mıyız aramızda? Niye bunu yazıyorsun?' Ben de 'Bunu yazmakta ne var?' dedim." ifadelerini kullandı.

"İYİ SENARYO YAZIYORSUNUZ"

Kemal Öztürk'ün sözlerine yanıt veren Adil Gür ise, "İyi senaryo yazıyorsunuz. Nereden öğrendiniz bilmiyorum." dedi.

"BANA O YAZIYI DEĞİŞTİR DEMEDİNİZ"

Adil Gür'ün sözlerinin ardından konuşmasına devam eden Öztürk, "Özür diledikten sonra telefonu kapattım. Bana 'O yazıyı değiştir' demediniz. Burası internet sitesi sonuçta. 'O yazıyı kaldır' demediniz. 'Bunu düzelt' demediniz. 'Ben bunları söyledim', 'İftira atıyorsun' demediniz" diye konuştu.

VEYİS ATEŞ ARAYA GİRDİ

İki ismin birbirlerini doğruyu söylememekle suçlaması ve tartışmanın bir türlü sonlanmaması üzerine araya giren programın moderatörü Veyis Ateş, artık konunun bir yere bağlanması gerektiğini söyledi.

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