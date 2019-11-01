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ADİL ÖKSÜZ'Ü SAKLAYAN 5 SANIK 9 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:36 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının en üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasının en üst düzey sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıklar, 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacaklar.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin koordinesini sağladığı belirtilen sözde TSK yapılanmasının en üst düzey sivil sorumlusu olduğu iddia edilen firari Adil Öksüz'ün Ankara'da 18 Temmuz 2016 tarihinde serbest bırakılarak İstanbul'a gelmesi ve saklanmasına ilişkin soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılarından Can Tuncay tarafından tamamlandı. 44 sayfalık iddianamede, firari Adil Öksüz'ün kayınbiraderi sanık Ali Sami Yıldırım ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde bulunduğu tespit edilen Zafer Çay, Alper Karabulut ile firari Cihat Yıldız, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Marmara Bölgesi'ndeki astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki örgütlü askerlerden sorumlu sanık Rüştü Karakaya'nın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamenin gönderildiği İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek 9 Ocak tarihine duruşma günü verdi.

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