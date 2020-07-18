AdımNerede?: Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı

İşte tüm bu sebeplerle Afgan kadınlar isimlerini özgürce kullanmak için AdımNerede? kampanyasını başlattı. 3 yılın sonunda bu slogan sosyal medyada ve posterlerde yaygın olarak kullanılmaya başladı.

Öldüğü zaman da ölüm belgesinde ve hatta mezar taşlarında isimleri yazılmıyor.

Kadın evlendiğinde, adı düğün davetiyesinde yazmıyor. Hasta olduğunda hastane kayıtlarına ya da reçeteye de ismi yazılmıyor.

Sorun çok erken zamanda, daha kız çocuğunun doğumunda başlıyor. Kız çocuklarına isim verilmesi çok uzun sürüyor.

Ancak bazı kadınlar buna karşı bir mücadele yürütüyor.

O da Afganistan'daki birçok erkek gibi, ailesindeki kadınların isimlerini yabancılara, doktrolara bile söylemesini istemiyor.

Ancak reçetenin üzerinde Rabia'nın adını görünce öfkelenen eşi, çıkıp ilaçları almak yerine adını yabancı bir adama söylediği için Rabia'ya şiddet uyguladı.

Doktor Covid-19 teşhisi koyduktan ve gerekli olan ilaçları yazdıktan sonra Rabia evine geri döndü. Reçeteyi de çıkıp ilaçları alması için eşine verdi.

'Erkek kardeşimin, babamın ya da nişanlımın namusu'

Aynı eyalette, Herat'ta yaşayan bir başka kadın da, BBC'ye konuşurken isminin verilmesini ya da sesinin duyulmasını istemedi.

Bu kadın, erkeklerin bu davranışının haklı bir gerekçesi olduğunu düşünüyor:

"Bana adımı sorduklarında erkek kardeşimin, babamın ve nişanlımın namusunu düşünmeliyim. Bu sebeple ismimi vermeyi reddediyorum.

"Neden ailemi üzeyim ki? Adımı vermemin nasıl bir amacı olabilir?

"Ben babamın kızı, erkek kardeşimin kardeşi olarak anılmak istiyorum. Gelecekte, eşimin karısı ve oğlumun annesi olarak anılmak istiyorum."

Bu hikayelerin hepsi çok şaşırtıcı gelebilir ama Afganistan'da çok sık görülüyor. Afganistan'da kadınların isimlerini kullanmasına pek iyi gözle bakılmıyor ve hatta ülkenin bazı bölgelerinde ailenin erkeklerine hakaret olarak görülüyor.

Birçok Afgan erkek de kız kardeşlerinin, eşlerinin ya da annelerinin isimlerini kamusal alanda kullanmaktan kaçınıyor. Çünkü bu durum "namussuzluk" ya da "utanç verici" olarak görülüyor.

Kadınlar genelde ailenin yaşça en büyük erkeğinin annesi, kızı, kız kardeşi ya da karısı olarak adlandırılıyorlar.