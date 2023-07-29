Adını daha önce hiç duymadığı bir adamdan miras kaldı! Servet değerinde... “Dolandırıldığımı düşündüm ama...”

İngiltere’nin Everton şehrinde vefat eden George Anderson isimli bir adam hayatını kaybettiğinde mirası veraset sorunuyla baş başa kaldı. George'un bir çocuğu vardı ama hiç evlenmemişti ve uzmanlar onun aile ağacını incelediğinde, dünyanın her yerinden araştırmacılara ihtiyaç duyuldu. Araştırmaların sonucunda 26 hak sahibi bulundu.

“BU GERÇEKÜSTÜ BİR DURUM”

Kırgızistan'daki uluslararası bir okulda resim öğretmeni olan 65 yaşındaki Dr. Phillips, adamın mirasından yararlanan 26 kişiden biriydi. Liverpool Echo’ya konuşan Dr. Phillips, “Bunun bir aldatma olduğunu düşündüm. Onun adını daha önce hiç duymamıştım. Hiö tanımadığım bir adamın mirasının varisi olmak inanılmaz. Bu gerçeküstü bir durum” dedi.

Dr Anna Phillips, onunla hiç tanışmamış olmasına rağmen akrabasının servetinden 180 bin sterlinlik (yaklaşık 6 milyon 228 bin TL) bir pay miras aldı.