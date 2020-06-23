HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Adıyaman'da Fırat kaplumbağası görüldü! Yetkililer köye gelip incelemede bulundu

Adıyaman'da Fırat kaplumbağası görüldü! Yetkililer köye gelip incelemede bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2020 10:47 | Son Güncelleme

Adıyaman'da nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağası görüldü. Balıkçılar, ağlardan kurtardıkları kaplumbağayı incelemek için Adıyaman Üniversitesi yetkililerine haber verdi. Yetkililer köye gelerek incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan Fırat kaplumbağasına rastlandı.

İlçeye bağlı Gölpınar köyünde Atatürk Barajı kıyısında avlanan balıkçılar, ağlarına farklı bir kaplumbağanın takıldığını gördü.

Balıkçılar, ağlardan kurtardıkları kaplumbağayı incelemek için Adıyaman Üniversitesi yetkililerine haber verdi.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız, köye gelerek incelemelerde bulundu.

Yıldız, yaptığı incelemede, kaplumbağanın Trionychidae familyasından olan ve yeryüzünde sadece Fırat ve Dicle nehirleri bölgesinde yaşayan Fırat kaplumbağası olduğunu belirledi.

Balıkçılar buldu üniversiteden yetkililer köye gelip inceledi

Yıldız, yaptığı açıklamada, yakalanan kaplumbağanın, neslinin tükenme tehlikesi altında olduğunu söyledi. Yıldız, şöyle devam etti:
"Bu hayvan sadece Mezopotamya bölgesinde yaşıyor. Dicle ve Fırat su havzalarında İran, Türkiye, Suriye, Fırat ve Dicle'nin devam ettiği her yerde bulunuyor.
Bu kaplumbağalar yumurtalarını normalde Dicle ve Fırat'ın kıyısında bulunan kumun ve yumuşak toprakların içerisinde bırakıyorlar ama barajlar yapılınca bu bölgeler su altında kalıyor. Su altında kalınca üreme özelliklerini kaybediyorlar. Çünkü yumurtalarını bırakacak uygun ortam bulamıyorlar."
Yıldız, kaplumbağanın sağlık kontrollerini gerçekleştirdikten sonra doğal ortamına salındığını kaydetti. (AA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

Survivor'da bomba aşk itirafı: Cemal Can şahit! Nisa ile...

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

YKS ve Kurban Bayramı için kritik toplantı!

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Suudi Arabistan'dan flaş hac kararı

Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi

Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

İstanbul'da son durum! İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluğu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Çorum'da aslan görüldü! Ekipleri harekete geçiren iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da güpegündüz hırsızlık! Çocuğuna yemek yediren annenin telefonunu böyle çaldı

Akılalmaz yöntem! Kadının arkasından sinsice yaklaşıp...

2 bin yıllık korsan şehri keşfedilmeyi bekliyor

Burası tam 2 bin yıllık! Keşfedilmeyi bekliyor

Karaman'da korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk bıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay! 15 yaşındaki çocuk bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de inanılmaz olay! Kaza için gittiler, cinayeti önlediler

İnanılmaz olay! Kaza için gittiler, cinayeti önlediler

Giresun’un Çanakçı ilçesinde korkunç olay! Eşini uykusunda bıçaklayarak öldürdü

Her satırı korkunç! Balkondan eve girdi ve...

Arkadaşını başından vurup, ölüme terk etti

Korkunç olay! Başından vurup ölüme terk etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.