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  4. Adıyaman'da zırhlı araç devrildi! 3 asker yaralı

Adıyaman'da zırhlı araç devrildi! 3 asker yaralı

22.12.2023 12:46 | Son Güncelleme:
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Adıyaman'da, kontrolden çıkarak devrilen zırhlı araçtaki 3 uzman çavuş yaralandı.

Adıyaman'da zırhlı araç devrildi! 3 asker yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Kömür beldesinde meydana geldi. Kırsal alanda devriye görevi sırasında sürücü öğrenilemeyen 'Kirpi' olarak tabir edilen askerleri taşıyan zırhlı araç, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan uzman çavuşlar Mehmet D.(29), Emir Can K.(29) ve Ramazan E. (25) yaralandı.

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Yaralı askerler, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralı askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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DHA

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Asker Adıyaman zırhlı araç
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