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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kimdir? Mahmut Çuhadar kaç yaşında ve nereli?

07.02.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz gün meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem, Adıyaman da dahil olmak üzere Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa gibi birçok şehri derinden etkiledi. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kimdir? Mahmut Çuhadar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kimdir? Mahmut Çuhadar kaç yaşında ve nereli?

6 Şubat'ta başlayan depremin etkileri yurt genelinde hissedilmeye devam ediyor. Deprem haberleri gündemde yoğun olarak yer alırken, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın hayatı da araştırılmaya başlandı. Vali Çuhadar, Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi iken Adıyaman Valiliği görevine atandı. Peki Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar kimdir? Mahmut Çuhadar kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT ÇUHADAR KİMDİR?

1967 Samsun Bafra doğumlu Mahmut Çuhadar 56 yaşındadır. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Bafra'da aldı. 1988'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimini tamamladı. 1989-1990 yılları arasında kısa dönem askerlik görevini yaptı.

Vali Mahmut ÇUHADAR, evli ve 2 çocuk babasıdır.

ADIYAMAN VALİSİ MAHMUT ÇUHADAR KARİYERİ

1990 yılında Samsun Kaymakam adayı olarak başladığı Mülki İdare Mesleğinde sırasıyla;

1991-1992 yılları arasında Beşikdüzü Kaymakam Vekilliği,

1992-1993 yıllarında 8 ay süreyle İngiltere Bristol ve Exeter'de Dil ve Meslek Eğitimi,

1993 yılında Hacıbektaş Kaymakam Vekilliği,

1994-1995 yılları arasında Bolu Seben Kaymakamlığı,

1995-1997 yılları arasında Tunceli Hozat Kaymakamlığı,

1997-2001 yılları arasında Giresun Piraziz Kaymakamlığı,

2001-2002 yılları arasında Mülkiye Müfettişliği,

2002 yılında Mülkiye Başmüfettişliği,

2009 yılında 6 ay süreyle ABD Nothern Illınois University'de Meslek Eğitimi,

Sayın Valimiz Mahmut ÇUHADAR, Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Mülkiye Başmüfettişi iken Adıyaman Valiliği görevine atanmıştır.

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