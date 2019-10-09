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Adıyaman'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 12:29 | Son Güncelleme

Dumandan etkilenen anne ve 3 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen anne ile çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Menderes Mahallesi 9045 Sokak'ta Kaplan ailesinin oturduğu evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen Münevver Kaplan (24) ve 3 yaşındaki oğlu Poyraz Kaplan, Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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Adıyaman EV YANGINI Kahta

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