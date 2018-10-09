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Adıyaman'da fuarda yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 10:17 | Son Güncelleme

Yöresel Ürünler Fuarı'ndaki bir stantta çıkan yangında hasar oluştu

Adıyaman'da Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki bir stantta çıkan yangında hasar meydana geldi.

Yöresel Ürünler Fuarı'nın yapıldığı merkezde, çeyizlik eşyaların satıldığı bir stantta, elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi fuar çalışanlarının yaptığı yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında stantta maddi hasar oluştu.

Medya Trend Fuar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Fuar ve Kongre Merkezinde elektriğin kesildiğini söyledi.

Elektriğin yeniden verilmesinin ardından kısa devre oluştuğunu iddia eden Gül, "Fuar merkezinde çeyiz eşyalarının bulunduğu bir stantta küçük çaplı yangın çıktı. Yangına çalışanlarımız ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti. Çok şükür can kaybı olmadı." dedi.

Gül, Yöresel Ürünler Fuarı"nın 15 Ekim'e kadar süreceğini sözlerine ekledi.

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Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi hasar stant yangın

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