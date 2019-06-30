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Adıyaman'da kavga: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, iki grup arasında parkta çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da kavga: 3 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, iki grup arasında parkta çıkan tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 3 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Kültür Parkı'nda karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışa, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü, taraflar yanlarındaki bıçak ve tabancalarla birbirine saldırdı. Kavgada Seydi P., eline isabet eden kurşunla, Mehmet K. ve Ömer Y. ise bıçakla yaralandı.
Yaralılar, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Polis, parkta yaptığı inceleme sonrası olaya karışan ve kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Adıyaman'da kavga: 3 yaralıAdıyaman'da kavga: 3 yaralı

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