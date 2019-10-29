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Adıyaman'da yolcu minibüsü devrildi: 13 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 14:15 | Son Güncelleme

Kaza yapan minibüste bulunan ve yere düşen Türk bayrağını bir jandarma personelinin alıp öptükten sonra yeleğinin içerisine koyduğu görüldü

Adıyaman'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman ile Kahta ilçesi arasında yolcu taşıyan Şevket Çakır yönetimindeki 02 D 6037 plakalı minibüs, Adıyaman-Kahta kara yolu Samsat yol ayrımında devrildi.

Kazada yaralanan araçtaki 13 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada, minibüste bulunan ve kaza sonrası yere düşen Türk bayrağını bir jandarma personelinin alıp öptükten sonra yeleğinin içerisine koyduğu görüldü.

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13 yaralı Adıyaman trafik kazası yolcu minibüsü

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