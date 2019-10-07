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Adıyaman'da zehirlenme şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:49 | Son Güncelleme

Kahta ilçesine bağlı köyde zehirlenme şüphesiyle 3 kişi hastanede tedavi altına alındı - Kaymakam Saadettin Doğan: - "Vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamakta. Herhangi bir gaz zehirlenmesini doğrulayacak elimize gelmiş bir bilgi yok ancak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor"

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde zehirlenme şüphesiyle 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, gaz veya kokudan zehirlendiğini belirten kişilerin başvurusu üzerine köye ambulans ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Zehirlenme şüphesiyle 3 kişi ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFAD ekipleri de zehirlenmenin kaynağının belirlenmesi için araştırma başlattı.

Kahta Kaymakamı Saadettin Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihbar üzerine AFAD ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin hemen olay yerine sevk edildiğini söyledi.

Ekiplerin zehirlenmeye yol açacak herhangi bir durum olup olmadığının tespiti için gerekli ölçümlere başladığını belirten Doğan, "Vatandaşlarımızın hayati tehlikeleri bulunmamakta. Herhangi bir gaz zehirlenmesini doğrulayacak elimize gelmiş bir bilgi yok ancak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Öte yandan, ekiplerin köydeki çalışması sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta Metan Gazı Mülk Köyü

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