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Adliye önünde vahşet! 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

16.06.2023 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde geçtiğimiz yıl kan donduran bir olay yaşandı. Adliye önünde duruşma sonrası çıkan çatışmada 4 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı. Adliye önündeki korku dolu dakikaların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 grubun silahla çatıştığı anlar ve yerde yatan yaralılar yer alıyor. İşte detaylar...

Adliye önünde vahşet! 4 kişinin öldüğü silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Küçükçekmece Adalet Sarayı önünde, 24 Mart 2022'de saat 16.30 sıralarında duruşma sonrası iki taraf arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada 4 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.

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Olayla ilgili bugün görülen duruşmada, pompalı tüfekle 4 kişinin ölümüne sebep olan Beşir Karadeniz (67) ve oğlu Bekir Karadeniz'in (38) iddianamede 'Kasten öldürme' suçundan 3 kez ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca baba Beşir Karadeniz'in 4 ayrı suçtan toplamda 46 yıla kadar hapsi talep edilirken Bekir Karadeniz'in de 4 ayrı suçtan toplamda 14 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Görülen duruşmada 2 sanık da tahliyelerini talep etti.

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ÇATIŞMA ANLARI KAMERADA

Öte yandan 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 grubun silahla çatıştığı anlar, yerde yatan yaralılar yer alıyor. Polis ekiplerinin havaya ateş ederek müdahale ettiği de görülüyor.

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DHA

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