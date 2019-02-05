Adnan Kahveci vefatının 26. yılında anıldı

İSTANBUL (AA) - Trafik kazasında eşi ve kızıyla hayatını kaybeden eski bakanlardan Adnan Kahveci, vefatının 26. yılında Kartal Yakacık'taki mezarı başında anıldı.

Kartal Belediyesi tarafından Kahveci'nin Yakacık Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden törende Kahveci ile eşi ve kızı için dua edildi. Daha sonra Kahveci'nin hayatıyla ilgili katılımcılara bilgi verildi.

Törende konuşan Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz, siyaseten kendisine rehber olan Kahveci'yi anmaktan her zaman gurur duyduğunu dile getirerek, "Bundan sonraki yaşamım yine Kartal'da olacaktır. Yine, 5 Şubat'larda sizlerin arasında seyrediyor olacağım. Çünkü ona kalbi bir minnet duygumuz var. Eşine ve kızına da Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

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Törene katılan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu da Adnan Kahveci gibi devlet adamlarının insanları böyle anlarda birleştirdiğini söyledi.