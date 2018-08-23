Adnan Oktar’ın dış bağlantısında kilit isim Babuna

Adnan Oktar ve müritlerinin ilginç faaliyetleri arasında 7 Ağustos 2011 tarihi önem taşıyor. Bu tarihte, ABD ordusundaki pilotların eğitildiği Teksas Lackland Hava Üssü’nde, Oktar’ın temsilcisi tarafından ‘Darwin teorisinin çöküşü’ ve ‘Kur’an mucizeleri’ başlıklı iki sunum yapılırken, Adnan Oktar’ın fotoğraf ve video görüntüleri barko vizyondan askerlere gösterildi. O dönem Amerikan Hava Kuvvetleri’ndeki iki din adamından biri olan Yüzbaşı Sharior Rahman tarafından organize edilen konferansın sonunda, temsilci aracılığı ile Oktar’a iletilmek üzere madalya yollandı. Ancak etkinliğin ardından hem Amerikan ordusu yetkilileri, hem de Adnan Oktar’ın internet sitesinden çelişkili açıklamalar yapıldı. Amerikalılar etkinliğe sadece Müslüman askerlerin katıldığını duyururken, Oktar ve müritleri ise konferansı gayrimüslim askerlerin de takip ettiğini öne sürdü.

Milliyet gazetesinden Mert İnan'ın haberine göre, 1 yıl sonra Oktar ve Hüma Babuna, Foundation adlı düşünce kuruluşunun direktörü Daniel Levi ile Washington DC’deki Hür ve Kabul Edilmiş Büyük Mason Locası’nı ziyaret ettiler. Babuna kardeşlerin görüştükleri Levi 2007 yılında Mısır’da hapse atılan Muhammed El Attar’la gündeme gelmişti. Mısır’a girerken, İsrail’e bilgi sızdırmak suçuyla tutuklanan El Attar, Kanada ve Türkiye’de olduğu sıralarda İsrail gizli servisi MOSSAD için çalıştığını itiraf etmişti.