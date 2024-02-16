Adnan Oktar'ın görüntülerini paylaştı! İsyan etmekten kendini alamadı: Manipülasyondan yıldık

Geçtiğimiz aylarda önce 'Kedicik' ardından da 'Adnan' belgeselini yayınlayan 140 Jounors kanalı Adnan Oktar tarikatıyla ilgili bazı gerçekleri ortaya çıkarırken olayı yeniden gündeme taşıyarak yeni detayların da ortaya çıkmasını sağladı.

"BİLDİĞİMİZDEN ÇOK ÖTE"

2018'de Adnan Oktar'ın akılalmaz tarikatına operasyon düzelendiği sırada eski mali şube müdürü olan Furkan Sezer katıldığı programlarda çarpıcı açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Sezer son olarak sosyal medya hesabından Adnan Oktar'ın bir görüntüsünü paylaştı ve, "Belki çok fazla bilgi var, zaten dert olanı doğru ve objektif şekilde anlatabilmekte. Manipülasyondan yıldık. Ancak şundan hepimiz emin olalım “konu” bildiğimiz ve gördüğümüzden çok öte. Bunu da “zaman” ile anlayacağız." ifadelerini kullandı.

FETÖ'YE ÖVGÜLER DİZDİ

Söz konusu videoda Adnan Oktar'ın FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü dakikalar yer alıyor. Adnan Oktar terörist Gülen'i çok sevdiğini söylerken, Gülen'in de kendini çok sevdiğini belirtiyor.

Sezer'in paylaşımı şu şekilde;

Belki çok fazla bilgi var, zaten dert olanı doğru ve objektif şekilde anlatabilmekte. Manipülasyondan yıldık. Ancak şundan hepimiz emin olalım “konu” bildiğimiz ve gördüğümüzden çok öte. Bunu da “zaman” ile anlayacağız. pic.twitter.com/V8dvE2qngA — Furkan SEZER (@tongurlu) February 15, 2024







