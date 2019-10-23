Adnan Selçuk Mızraklı - Görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklandı

Mızraklı ise ifadesinde örgüt mensubunu ameliyat ettiğine dair iddiaları reddetmiş ve itirafçının beyanlarını üçüncü şahısların ağzıyla verdiğini söyledi:

2016'da Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim olan Bermal kod adlı örgüt üyesi Mart 2019'daki beyanında, Mızraklı'nın özel bir hastanede genel cerrah olarak görev yaptığı dönemde, yaralı bir örgüt mensubunu ameliyat ederek güvenlik görevlilerine bildirmeksizin ertesi gün taburcu ettiğini iddia etmişti.

"Terör örgütleriyle iltisak-irtibatı olduğu", "terör örgütlerine destek verdiği" yönünde tespit ve deliller bulunduğu iddia edilen Adnan Selçuk Mızraklı'nın Diyarbakır 3. Ağır Ceza Hakimliği'nin kararıyla tutuklanmasının gerekçelerinden biri, PKK'lı bir itirafçının savcılıkta verdiği beyan.

19 Ağustos'ta görevden alınan ve Pazartesi sabahı düzenlenen bir operasyonda gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Mızraklı, Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi.

"Kendisinin, bizzat örgüt mensubunu tedavi ettiğime dair bir bilgisi ve görgüsü bulunmamaktadır. Kıdemli cerrah olduğum için icap nöbetim bulunmamaktaydı. Tanık beyanlarında hastanın bağırsağının ameliyatla kesilip alındığından bahsetmiş.

"Tıp kuralları gereği böylesi bir ağır ameliyattan sonra ertesi gün taburcu olması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durum bile tanık beyanının gerçeği yansıtmadığını gösteriyor."

Mızraklı'ya yöneltilen diğer suçlamalar neler?

Yerine kayyum atanan Adnan Selçuk Mızraklı'ya isnat edilen bir diğer suçlama ise 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan "PKK / KCK terör örgütüne müzahir olduğu değerlendirilen" Sarmaşık Yoksullukla Mücadele Derneği'nde 6 yıl Genel Başkanlık yapması.

Mızraklı savunmasında, Sarmaşık Derneği'nin kentteki yoksullara sarf eden yardım organizasyonu olduğunu, defalarca İçişleri Bakanlığı denetiminden geçtiğini ve bu denetimlerde kanuna aykırı herhangi bir aykırı hususun tespit edilmediğini vurguladı.

Savcılık iddianamesinde Mızraklı'ya yöneltilen bir diğer suçlama ise "PKK'nın çağrıları üzerine", örgütün eylem ve faaliyetlerinin övüldüğü eylem ve etkinliklerine katılması.