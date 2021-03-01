Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı! Boy farkı güldürdü

Adriana Lima ile Nusret Gökçe, ABD’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında Avni Yıldırım ile Meksikalı boksör Canelo Alvarez arasındaki karşılaşmayı izledi.

Miami Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyonda Brezilyalı model, Nusret'i görünce hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir dönem Metin Hara'yla sevgili olan Lima ile Gökçe'nin arasındaki boy farkı takipçilerin dikkatini çekti.

Lima'nın süper mini şortuyla verdiği pozlarda sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler Lima'nın beyaz şortunu aşırı kısa buldu.

