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Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı! Boy farkı güldürdü

01.03.2021 09:19 | Son Güncelleme:
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Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı! Boy farkı güldürdü

Adriana Lima ile Nusret Gökçe, Miami'de karşılaştı. Güzel model Lima Nusret Gökçe ile verdiği pozu paylaştı. Paylaşımda boy farkı olay oldu.

Adriana Lima ile Nusret Gökçe, ABD’de düzenlenen Dünya Boks Birliği (WBA) ve Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet şampiyonluk maçında Avni Yıldırım ile Meksikalı boksör Canelo Alvarez arasındaki karşılaşmayı izledi.

Miami Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyonda Brezilyalı model, Nusret'i görünce hatıra fotoğrafı çektirdi.

nusret (4)

Bir dönem Metin Hara'yla sevgili olan Lima ile Gökçe'nin arasındaki boy farkı takipçilerin dikkatini çekti.

Lima'nın süper mini şortuyla verdiği pozlarda sosyal medyada gündem oldu. Takipçiler Lima'nın beyaz şortunu aşırı kısa buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Nusret Gökçe,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ovv aşırı kısa, lima buna çok üzüldü...
gereksiz bir adam vatana millete ne faydası var boş bomboş
vayyyy goçummm benimmm :)

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