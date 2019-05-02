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ADYÜ'de mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 22:22 | Son Güncelleme

ADYÜ 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni, Mansur Yardımcı Stadyumu'nda gerçekleştirildi

Adıyaman Üniversitesinde (ADYÜ) 2 bin 400 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

ADYÜ 2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni, Mansur Yardımcı Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Tören, 13 fakülte ve 9 yüksekokuldan mezun 2 bin 400 öğrencinin kortej yürüyüşü ile yerlerine geçmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Elazığ Belediyesi mehteran takımı gösteri yaptı.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, yaptığı konuşmada, öğrencileri, ADYÜ'de okumakla öz güven kazanan, saygın birer birey olarak toplumun kalbine yollamanın en büyük hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Öğrencilerinin üniversitede her şeyden önce kurumsal bir kimlik ve statü kazanmakla önemli bir deneyim elde ettiklerini ifade eden Gönüllü, şöyle konuştu:

"Öyle inanıyorum ki bu deneyim 2023 Türkiyesi'ne giden yolda çok kıymetli bir yardımcı vazifesi görecektir. Adıyaman Üniversitesi bu vizyona destek sağladığı ölçüde kendisini başarılı sayacaktır ve biz bu başarıyı somutlaştırmak adına nitelikli pek çok adıma imza attık. Görev yaptığım sekiz yıl içerisinde adlarını saymamın imkansız olduğu nice işlere imza attık ve ufkumuzu daraltacak hiçbir maniye imkan tanımadık. Yorulmanın ne demek olduğunu bilmeden ve hatta bu kelimeyi lügatlarımızdan çıkarırcasına proje geliştirmek, bu projeleri hayata geçirmek ve hayata geçirilen işlerden verim almak gayesine dayanan bir iş prensibiyle, üniversitemizi hem fiziksel açıdan hem de akademik açıdan güçlü bir konuma taşıdık."

Konuşmaların ardından, üniversiteyi birincilikle bitiren fakülte ve yüksekokul mezunları, yaş kütüğüne isimlerinin yazılı olduğu levhaları çaktı.

Protokol üyeleri, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve ödüllerini verdi.

Keplerini havaya atan öğrenciler, mutluluklarını aileleriyle paylaştı.

Öğrenciler, Adıyaman Belediyesi Harfane Grubu'nun verdiği konserde halay çekerek eğlendi.

Törene, Vali Yardımcısı Ayhan Alpay, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç katıldı.

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