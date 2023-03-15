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  4. AFAD'dan 'kuvvetli sağanak' uyarısı geldi! 4 ilde etkili olacak

AFAD'dan 'kuvvetli sağanak' uyarısı geldi! 4 ilde etkili olacak

15.03.2023 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güneybatı Anadolu'daki dört il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. AFAD'dan yapılan açıklamada, Muğla, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği bildirildi.

AFAD'dan 'kuvvetli sağanak' uyarısı geldi! 4 ilde etkili olacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın Güneybatı Anadolu'daki dört il için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre, yarın Muğla, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Antalya merkez ve doğusunda yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın beklendiği belirtildi.

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Açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. (AA)

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antalya Burdur Isparta Muğla afad

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