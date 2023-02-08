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AFAD deprem bölgesi acil ihtiyaç listesinde neler var? İşte AFAD öncelikli ihtiyaçlar listesi...

08.02.2023 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya ve diğer illerde meydana gelen deprem sonrasında vefat sayısı 6 bin 234'e yükseldi. Göçük altında kalanlar için tüm Türkiye seferber olmuşken AFAD, depremzedeler için öncelikli ihtiyaçlar listesi yayınladı. Deprem bölgesine yapılacak bağışlar için resmi kurumlara başvuru yapılmalı. İşte AFAD öncelikli ihtiyaçlar listesi...

AFAD deprem bölgesi acil ihtiyaç listesinde neler var? İşte AFAD öncelikli ihtiyaçlar listesi...

AFAD, ayni bağışlarda öncelikli olarak kabul edilecek ihtiyaç listesini paylaştı. Depremzedelere yapılacak ayni bağışlar için illerde valiliklere, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesindeki vakıflara ve tüm AFAD il müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor. İşte AFAD öncelikli ihtiyaçlar listesi...

AYNİ İHTİYAÇLAR LİSTESİ

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz" bilgisi yer aldı.

AFAD deprem bölgesi acil ihtiyaç listesinde neler var? İşte AFAD öncelikli ihtiyaçlar listesi...

AFAD ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesinde şu eşyalar yer aldı:

Elektrikli ısıtıcı,
Büyük - küçük tüp,
Odun sobası, odun, kömür sobası
Ceo ısıtıcısı,
Powerbank,
Jeneratör,
Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont,
Kadıın - erkek iç giyim ve çorap,
Kadın - erkek ayakkabı
Kadın - erkek polar,
Kadın - erkek içlik,
Yağmurluk,
Panço,
Uyku tulumu, yastık,
Yatak ve nevresim takımı,
Tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık
Tava, ketıl,
Kavurma, barbunya, peynir konserve,
Çay, kahve,
Kaşar, peynir, zeytin
Su, ekmek, hazır gıda

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