AFAD deprem bölgesi acil ihtiyaç listesinde neler var? İşte AFAD öncelikli ihtiyaçlar listesi...

AFAD, ayni bağışlarda öncelikli olarak kabul edilecek ihtiyaç listesini paylaştı. Depremzedelere yapılacak ayni bağışlar için illerde valiliklere, illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesindeki vakıflara ve tüm AFAD il müdürlüklerine başvuru yapılması gerekiyor. İşte AFAD öncelikli ihtiyaçlar listesi...

AYNİ İHTİYAÇLAR LİSTESİ

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz" bilgisi yer aldı.

AFAD ayni bağışlarda öncelikli kabul edilecekler listesinde şu eşyalar yer aldı:

Elektrikli ısıtıcı,

Büyük - küçük tüp,

Odun sobası, odun, kömür sobası

Ceo ısıtıcısı,

Powerbank,

Jeneratör,

Çocuk (1-5 yaş) ve erişkin mont,

Kadıın - erkek iç giyim ve çorap,

Kadın - erkek ayakkabı

Kadın - erkek polar,

Kadın - erkek içlik,

Yağmurluk,

Panço,

Uyku tulumu, yastık,

Yatak ve nevresim takımı,

Tek kullanımlık tabak, bardak, çatal, kaşık

Tava, ketıl,

Kavurma, barbunya, peynir konserve,

Çay, kahve,

Kaşar, peynir, zeytin

Su, ekmek, hazır gıda

