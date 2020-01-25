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AFAD, depremzedeler için banka ve SMS numaralarını paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 19:40 | Son Güncelleme

AFAD, depremzedeler için banka ve SMS numaralarını paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrasında depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu.

SMS ile yardımda bulunmak isteyenler, cep telefonlarından DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzedeler için 10 lira bağışta bulunabilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesinin uygun görüldüğü anımsatılan açıklamada, nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için gerekli SMS ve hesap numaraları aktarıldı.

Açıklamada, SMS ile yardımda bulunmak isteyenlerin, cep telefonlarından DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzedeler için 10 lira bağışta bulunabilecekleri kaydedildi.

Banka hesap numaraları da şöyle:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD: TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205

EURO: TR 1900 0100 1745 5555 5555 5206

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TUNALI HİLMİ TİCARİ ŞUBESİ

TL: TR 62 0001 5001 5800 7299 3175 99

USD: TR 43 0001 5001 5804 8013 0940 88

EURO: TR 32 0001 5001 5804 8013 0940 92

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ

TL: TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

USD: TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

EURO: TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

Banka swift kod numarası: TRHBTR2A

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