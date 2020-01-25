AFAD, depremzedeler için banka ve SMS numaralarını paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ ve Malatya'yı etkileyen deprem sonrasında depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşlar için SMS ve banka hesap numaralarını duyurdu.

SMS ile yardımda bulunmak isteyenler, cep telefonlarından DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzedeler için 10 lira bağışta bulunabilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamada, vatandaşların depremzedelere yardım ulaştırmak amacıyla yoğun ilgi ve talepleri bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından vatandaşların yapacağı yardımların AFAD Başkanlığınca koordine edilmesinin uygun görüldüğü anımsatılan açıklamada, nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlar için gerekli SMS ve hesap numaraları aktarıldı.

Açıklamada, SMS ile yardımda bulunmak isteyenlerin, cep telefonlarından DEPREM yazıp 1866'ya göndererek afetzedeler için 10 lira bağışta bulunabilecekleri kaydedildi.

Banka hesap numaraları da şöyle:

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ

TL: TR 7300 0100 1745 5555 5555 5204

USD: TR 4600 0100 1745 5555 5555 5205