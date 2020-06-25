AFAD duyurdu! Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Van ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre saat 13.03'te merkez üssü merkez üssü Van Özalp'ta 5.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem 6,9 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sarsıntı sonrası vatandaşlar ev ve iş yerlerinden sokağa çıktı. Depremin Bitlis'te de hissedildiği bildirildi.

VALİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Şu an için depremin merkez üssü Özalp ilçesinden bildirilen bir hasar yok. Ekiplerin araştırması sürüyor" dedi.

Detaylar geliyor...

DHA

