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AFAD İl Müdürü: Çankırı'da 7 üzerinde deprem olma olasılığı çok yüksek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 13:26 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da düzenlenen 'Masa Başı Deprem Tatbikatı Toplantısı'nda konuşan AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, "Çankırı, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor.

AFAD İl Müdürü: Çankırı'da 7 üzerinde deprem olma olasılığı çok yüksek

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da düzenlenen 'Masa Başı Deprem Tatbikatı Toplantısı'nda konuşan AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata, "Çankırı, Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunuyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 7 ve üzeri deprem üretme olasılığı var. Çankırı bölgesinin deprem üretme özelliği, 88 yılda 1. En son deprem, 1944 yılında Çerkeş ilçesinde meydana geldi. İstatistik verilerine göre, 14 yıl içinde Çankırı'da 7 üzerinde deprem olma olasılığı çok yüksek" dedi.
Çankırı Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 'Masa Başı Deprem Tatbikatı Toplantısı' gerçekleştirildi. Valilik Birlik Salonu'ndaki toplantıya Vali Hamdi Bilge Aktaş, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hıdır Ayçiçek, ilçe kaymakamları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2. Bölge Müdürü Ahmet Yılmaz, ilçe belediye başkanları ve daire amirleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aktaş, "Olağanüstü durumlar, insanların hayatını doğrudan etkiler. Ne zaman meydana geleceğini bilemeyiz" dedi.
'HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ'
Çankırı'nın büyük kısmının 1'inci derece deprem bölgesinde olduğunu dile getiren AFAD İl Müdürü Korkutata ise "Kuzey ilçelerimiz, 1'inci derecede deprem bölgesinde bulunmakta. İlimize özgü 2 fay hattımız var. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın 7 ve üzeri deprem üretme olasılığı var. Çankırı bölgesinin büyük deprem üretme özelliği, 88 yılda 1. En son deprem 1944 yılında Çerkeş ilçesinde meydana geldi. İstatistik verilerine göre, 14 yıl içinde Çankırı’da 7 üzerinde deprem olma olasılığı çok yüksek. Bu işten sorumluyuz. Hazırlıklı olmak zorundayız. Depremin etkilerinden en çok insanlar etkileniyor. Binalarımız sağlam olursa yaşam alanlarımız depreme dayanıklı olursa etkisi daha da azalabilir. Yapı stokumuzu iyi bir hale getirmek zorundayız" diye konuştu.
AFAD İl Müdürü Korkutata, deprem sigortasının önemli olduğunu da belirterek, mutlaka deprem sigortası yaptırılması gerektiğini vurguladı.

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AFAD İl Müdürü: Çankırı'da 7 üzerinde deprem olma olasılığı çok yüksekAFAD İl Müdürü: Çankırı'da 7 üzerinde deprem olma olasılığı çok yüksek

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