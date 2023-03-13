AFAD semt semt uyardı! 'Üzüntüden yüzüm buruştu' İstanbul'da deprem riski taşıyan ilçe ve mahalleler... 'O zaman 200 bin TL'ydi şimdi 1 milyon 400 bin TL'

Deprem felaketi tüm Türkiye'yi alarma geçirdi. Büyük can kayıplarına yol açan yıkımların ardından tüm yurtta vatandaşlar hem yaşadıkları bölgenin deprem riskini hem de oturdukları binanın depreme dayanıklı olup olmadığını araştırmaya başladı. AFAD'dan gelen bir liste ise olası İstanbul depreminin tedirginliğini yaşayan İstanbulluların dikkatini çekti. İşte o listeye gelen yorumlar...

100 SEMTTE ACİL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Show Haber’de yer alan habere göre, AFAD kırmızı eylem planını açıkladı, 100 semtte acil dönüşüm çağrısı yaptı.

Mikrofon uzatılan bir vatandaş “Zaten korkuyla yaşıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” derken bir başka vatandaş da “Zeminimiz kötü, evimiz kötü” dedi.

"ÜZÜNTÜDEN YÜZÜM BURUŞTU"

Vatandaşlardan "İstanbul'un her tarafı listede" ve "Üzüntüden, uykusuzluktan yüzüm buruştu" ve "Gece uyuyamıyoruz, deprem olacak diye korkuyoruz" tepkileri de geldi.

Milyonlarca İstanbullu diken üstünde. Bazı vatandaşlar “Göz göre göre ölüme gitmek istemez kimse” şeklinde konuşurken bazıları da “Acil baktıracağız, kontrol ettireceğiz” şeklinde konuştu.

AFAD’ın risk haritasında 26 ilçedeki 100 semt ve mahallenin adı geçiyor, bunların çoğu da Avrupa yakasında. Bir vatandaş da “99 depreminde benim evim riskli yapılar grubuna girilmiş. Hafif bir güçlendirme yapılmış, yıkalım yapalım, o zaman 200 bin liraya mal oluyordu şimdi 1 milyon 400 bin lira.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili mikrofon uzatılan bir başka vatandaş da “Biz yeniledik evimizi. Ama nasıl yapıldığını biz de bilmiyoruz, yıkılır mı yıkılmaz mı… Yeni binalar da yıkıldı mesela bu depremde” dedi.

Öte yandan Bağcılar da tehlikeli ilçeler arasında yer alıyor. Listede bu ilçenin tam 20 mahallesi bulunuyor. Bir vatandaş “Evet, biliyorum. Binalar eski zaten. Bunu biliyoruz. Gece nolur acaba, çocuklara bir şey mi olur…” şeklinde konuşurken bir başka vatandaş da “Önümüzdeki bina var çok hasar, gelip bakıyorlar ve tekrar bir daha gelen yok.” dedi.

Vatandaşlardan “Biz de başvuru yaptık. Önlemimizi almaya çalışıyoruz. Çok korku var, bizim binamız da zaten 50 senelik bina, çatlaklar falan var apartmanımızda” yorumları gelirken bazısı da “Bir binada oturuyorsun, 15-20 kişi var. 20 kişinin 3 tanesi diyor ki benim param yok veremem” ifadelerini kullandı.

Bahçelievler, Esenler, Küçükçekmece, Büyükçekmece sakinleri de bir hayli tedirgin. Çünkü bu ilçelerdeki bazı noktalar da tehlikeli. Yani bir an önce dönüştürülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.

Bununla ilgili bir vatandaş da “Şu anda Ataköy’de oturuyorum. 1. kırmızı alarm olan bir bölgedeymiş. Tabii bunun tedirginliği de bize yansıyor.” derken bir başkası ise “Herkes tedirgin, şu anda herkes aklı fikri hep deprem düşünüyor, başka bir şey düşündüğü yok. Bu civarların hep olduğu gibi derhal değişmesi gerekiyor.” şeklinde konuştu.

Kırmızı eylem planına göre 100 semtteki binlerce binanın 10 yıl içinde yenilenmesi gerekiyor.

İŞTE LİSTEDEKİ O SEMTLER

Öte yandan A Haber'de İstanbul'daki deprem riski taşıyan bölgelere yönelik AFAD'ın hazırladığı kırmızı eylem planındaki acil dönüşüm yapılması gereken ilçe ve semtler sıralandı.

MALTEPE

Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Zümrütevler, Yalı, Çınar, Altıntepe, Feyzullah ve İdealtepe.

PENDİK

Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca ve Ahmet Yesevi.

SULTANBEYLİ

Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Salgamlı Devlet Ormanı, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif ve Teferruc Tepe Ormanı.

ŞİŞLİ

Paşa ve Merkez.

TUZLA

Postane, Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Yayla, İstasyon ve Aydıntepe.

ZEYTİNBURNU

Maltepe, Seyitnizam, Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuripaşa, Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkez Efendi ve Gökalp.

ADALAR

Heybeliada, Nizam, Maden, Kınalı ve Burgazada.

AVCILAR

Deniz Köşkler, Cihangir, Ambarlı, Merkez, Gümüşpala, Üniversite, Firüzköy, Mustafa Kemal Paşa ve Yeşilkent.

ATAŞEHİR

İçerenköy.

BAĞCILAR

Yıldıztepe, Evren, Kirazlı, Demirkapı, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Yenigün, Kazım Karabekir, Çınar, Yenimahalle, Bağlar, İnönü, Yavuz Selim, Merkez, Mahmutbey, Fatih, Barbaros, Göztepe, Kemalpaşa ve Sancaktepe.

BAHÇELİEVLER

Şirinevler, Zafer, Kocasinan, Soğanlı, Hürriyet, Yenibosna, Çobançeşme, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak.

BAKIRKÖY

Osmaniye, Kartaltepe, Yeşilköy, Zeytinlik, Zuhuratbaba, Şenlikköy, Ataköy 3-4-11, Ataköy 7-8-9, Cevizlik, Yenimahalle ve Ataköy 2-5-6 mahalleri.

BAŞAKŞEHİR

Ziya Gökalp, Şahintepe ve Güvercintepe.

BAYRAMPAŞA

Altıntepsi, Muratpaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Terazidere, Ortamahalle, Yıldırım ve Kartaltepe.

BÜYÜKÇEKMECE

Batıköy, Fatih, Pınartepe, Güzelce, Atatürk ve Hürriyet.

ESENLER

Fatih, Nine Hatun, Menderes, Kazım Karabekir, Tuna, Fevzi Çakmak, Oruç Reis ve Çifte Havuzlar.

ESENYURT

Atatürk, Örnek, Saadet dere, İnönü, Namık Kemal, Yenikent, Fatih, İnciryepe, Ardıçlı, Güzelyurt, Mehter Çeşme, Pınar, Talatpaşa ve Merkez mahalleri.

EYÜPSULTAN

Nişanca, Topcular, Düğmeciler, Defterdar, İslambey, Karadolap ve Güzeltepe.

GAZİOSMANPAŞA

Merkez, Sarıgöl ve Yıldız Tabya.

GÜNGÖREN

Merkez, Güneştepe, Mareşal Çakmak, A.Nafiz Gürman, Haznedar, Genç Osman, Akıncılar, Sanayi, Mehmet Nesih İzmen, Güven ve Tozkoparan.

KAĞITHANE

Talatpaşa, Merkez ve Gürsel mahalleleri.

KARTAL

Hürriyet, Karlıktepe, Orhantepe, Atalar, Esentepe Petrol İş ve Cevizli.

KÜÇÜKÇEKMECE

Kanarya, Cumhuriyet, Cennet, İnönü, Yeliova, Gültepe, Fevzi çakmak, Halkalı, İstasyon, Yenimahalle, Söğütlüçeşme, Kartaltepe, Sultan Murat, Fatih, Kemalpaşa ve Atakent.

FATİH

Mevlanakapı, Şehremini, Akşemseddin, Seyyid Ömer, Ayvansaray, Kocamustafapaşa, Derviş Ali, Yavuz Sultan Selim, Yedikule, Hırkai Şerif, Balat, İskenderpaşa, Topkapı, Silivri Kapı, Atıkalı, Molla Gürani, Sümbül Efebdi, Ali Kuşcu, Haseki Sultan, Zeyrek, Karagümrük, Cerrahpaşa, Aksaray, Cibali ve Emin Sinan.



