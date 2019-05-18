AFAD ve NEYAD Çobanbey'de iftar verdi

Diptaş, "Savaş mağduru çocuklarla birlikte olmak çok güzeldi. Onların başlarını okşadık, hediyelerini verdik ve birlikte iftar yaptık. Biz büyük bir milletiz. Türk milleti olarak tüm mazlum coğrafyalara yetişmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince Yemen, Filistin, Arakan, Somali ve Suriye'ye de yetişiyoruz." dedi.

HALEP/KİLİS (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD) tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçesine bağlı Çobanbey beldesinde iftar verildi.

Çocukların yüzlerinde oluşan gülümsemenin her şeye bedel olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çocukların hediyeleri açtıkları andaki hisleri, duyguları anlatacak kelime bulamıyorum. Savaştan bir günlüğüne onları getirdikleri için AFAD ekibine teşekkür ediyorum. Bizi buraya davet ettiler ve çocuklara dokunma fırsatımız oldu. Tüm dünyanın gözünün burada olması gerekiyor. Sadece burası da değil Afganistan ve Filistin gibi dünyanın birçok yerinde hala devam eden savaşlar ve savaş mağduru çocuklar var. Önce Allah onlara yardım etsin sonra da biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışalım. Bir dakikalığına bu çocukların yerine kendimizi koymaya çalışalım, onların yaşlarındayken anne babamızdan birkaç saat bile ayrı kalamıyorduk."

İvana Sert de organizasyona katılma fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Bu tür organizasyonlara daha fazla katılmak ve destek sağlamak istediğini belirten Sert, savaş bölgelerinde huzuru olmayan çocuklara umut vermenin kendisi için büyük sevinç olduğunu kaydetti.

