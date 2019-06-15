AFAD ve UMKE'nin tatbikatı gerçeği aratmadı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA) - BİNGÖL'de, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) gönüllülerinin katılımıyla yangın, boğulma ve kazalara müdahale tatbikatı gerçekleştirildi.

Bingöl'deki Gülbahar Barajı'nda AFAD ve UMKE ekipleri, aralarında öğretmenlerin de bulunduğu gönüllülerinin katılımıyla tatbikat düzenledi. 3 gün süren tatbikatta senaryo gereği boğulma vakası, yangın ve kazalara müdahale edildi. Tatbikat sonrası gönüllülere katılım belgeleri verildi.

FOTOĞARFLI



