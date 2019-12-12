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AFAD'dan doğa faaliyetlerinde bulunacaklar için bilgilendirme sunumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 18:17 | Son Güncelleme

AFAD'dan doğa faaliyetlerinde bulunacaklar için bilgilendirme sunumu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), doğa faaliyetlerinde bulunacaklar için bilgilendirme sunumu hazırladı.

Hazırlanan bilgilendirme sunumu kurumun Twitter hesabından paylaşıldı.

Doğaya çıkacak kişilerin, ziyaret edecekleri yerin tehlikeleri hakkında araştırma yapmaları, planladıkları aktiviteler hakkında yetkilileri bilgilendirerek izin almaları ve hava durumunu takip etmeleri gerektiği hatırlatılan bilgilendirmede, olumsuz hava koşullarında doğadaki aktivitelerin gerçekleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bilgilendirmede, doğaya çıkan kişilerin aynı zamanda bulundukları yerdeki acil çağrı numarasını öğrenmeleri ve GPS'i kullanmaları gerektiği de aktarıldı.

- Çığ uyarısı

Planlama yapılırken çığ riskinin göz önünde bulundurulması gerekliliği ifade edilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Yaşadığınız bölgedeki çığ tehlikeleri konusunda bilgi edinin. Bu konudaki eğitim programlarına katılın ve ilk yardım gibi tamamlayıcı eğitimleri alın. Çığ olabilecek bir alandan geçiyorsanız çığı tetikleyebilecek gürültü, ani hareket ve benzeri davranışlarda bulunmamaya özen gösterin."

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AFAD Bilgilendirme doğa uyarı

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