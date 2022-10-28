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AFAD’tan lise öğrencileri ve okul personeline eğitim

28.10.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından lise öğrencileri ve okulda görevli personele farklı konularda eğitim verildi. Eskişehir’de 2022 Tatbikat Yılı çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan eğitim ve tatbikat çalışmaları sürüyor.

AFAD’tan lise öğrencileri ve okul personeline eğitim

Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından lise öğrencileri ve okulda görevli personele farklı konularda eğitim verildi.

Eskişehir’de 2022 Tatbikat Yılı çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince yapılan eğitim ve tatbikat çalışmaları sürüyor. AFAD Eskişehir’e bağlı ekipler tarafından, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrenci ve görevli personellere eğitim verildi. Liseli gençler ve personeller; afet bilinci, gönüllülük bilinci, AFAD Acil Mobil Uygulaması ve yangın farkındalık konularında bilgiler aldı.

Öte yandan düzenlenen etkinlikte, deprem tatbikatı da gerçekleştirildi.


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Anahtar Kelimeler:
AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı afad

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