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Afet bölgesi ilan edilen iller 2023: Afet bölgesi ilan edildi ne demek? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

10.02.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ohal 10 ilde geçerli olacak şekilde resmi gazetede yayımlandı. Türkiye merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerle sarsıldı. Son belirlemelere göre can kaybı 20 bin 213, yaralı sayısı ise 80 bin 52 olarak açıklandı. Deprem sonrası bazı iller afet bölgesi ilan edildi. Peki afet bölgesi ilan edildi ne demek? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi?

Afet bölgesi ilan edilen iller 2023: Afet bölgesi ilan edildi ne demek? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Afet bölgesi ilan edilen iller ile ilgili kullanıcılar araştırmalarını sıklaştırmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 6 bin 444 binanın yıkıldığını açıkladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 ili kapsayan afet bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildiğini de duyurdu. Peki afet bölgesi ilan edildi ne demek? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? İşte ayrıntılar...

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ NE DEMEK?

Deprem, yangın, sel, heyelan gibi doğal afetler sonucunda afetin yaşandığı bölgelerde yaşam oldukça zorlaşıyor. Bu doğal afetlerin etkilerini en aza indirmek ve bölgedekilere destek olmak için hasar alan yerler afet bölgesi ilan ediliyor.

karadeniz-de-ki-dogal-afetler

Bu kapsamda afet bölgesi içerisinde bulunanlar devletin sunduğu desteklerden faydalanabiliyorlar.

HANGİ İLLER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ?

deprem1_-_Kopya

Yıkıcı depremin etkili olduğu 10 il afet bölgesi ilan edildi. Afet bölgesi ilan edilen şehirlerimiz şu şekilde;

Kahramanmaraş
Gaziantep
Hatay
Kilis
Diyarbakır
Adana
Osmaniye
Şanlıurfa
Adıyaman
Malatya

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