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Afgan aile: ABD'nin Kabil'deki İHA saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil öldü

30.08.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da dün, bir intihar saldırganını hedef alan Amerikan insansız hava aracı saldırısında aynı aileden 10 kişinin öldüğü belirtildi. Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınlarının BBC'ye verdiği bilgiye göre, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti. ABD Merkez Komutanlığı, olayla ilgili bilgilerin incelendiğini ancak 10 kişinin nasıl öldüğünün henüz net olmadığını açıkladı.

Afgan aile: ABD'nin Kabil'deki İHA saldırısında 6'sı çocuk 10 sivil öldü

ABD'nin dün Afganistan'da insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği ve bir intihar saldırganını hedef alan saldırısında, aynı aileden 10 kişinin öldüğü belirtildi.

Ailenin saldırıdan sağ kurtulan yakınlarının BBC'ye verdiği bilgiye göre, ailenin evinin önüne park edilmiş haldeki araç havaya uçtuğunda, aralarında 6 çocuğun da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD ordusu, en az bir kişinin bulunduğu aracın, IŞİD'in Afganistan koluyla bağlantılı olduğunu belirtmiş ve saldırının ardından yakındaki insanların zarar görmüş olabileceğini söylemişti.

BBC'ye yapılan açıklamada, saldırıda ölenlerin daha önce uluslararası kuruluşlarda çalıştığı ve ABD'ye giriş vizeleri bulunduğu ifade edildi.

Kurbanların yakını Ramin Yusufi, hayatını kaybeden çocukların yaşlarının 4 ila 12 arasında olduğunu söyledi.

Yusufi, "Yanlış, acımasız bir saldırı ve yanlış bilgiyle yapıldı" dedi.

ABD Merkez Komutanlığı, olayla ilgili bilgilerin incelendiğini ancak 10 kişinin nasıl öldüğünün henüz net olmadığını açıkladı.

Kabil'deki İHA saldırısının ardından ortaya çıkan manzara

Yazılı açıklamada, hava saldırısının ardından "büyük ve güçlü patlamalar olduğu" vurgulandı ve bu patlamaların araçta önemli miktarda patlayıcı bulunduğuna ve ölümlere yol açmış olabileceğine işaret ettiği" belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı, daha önceki açıklamasında Hamid Karzai Havalimanı'na IŞİD Horasan örgütünden yönelen "yakın bir tehdidin bertaraf edildiğini" duyurmuştu.

Yakınları, kurbanların hiç birinin IŞİD'in Afganistan koluyla bağlantılı olmadığını söyledi

Havalimanı yakınlarında Perşembe günü düzenlenen intihar saldırılarında 170 kişi hayatını kaybetmişti.

IŞİD'in Horasan Bölgesi'ndeki kolu IŞİD-K örgütü saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

Ölenlerin büyük çoğunluğu Kabil'den ayrılan tahliye uçaklarına binmeyi umuyordu.

Pazartesi günü, başkentten havalimanına yönelen roketler, füze savunma sistemi tarafından engellendiği de vurgulandı.

https://twitter.com/ArianaNews\_/status/1432190706597220352?s=20

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Joe Biden'a saldırı hakkında brifing verildiği kaydedildi.

ABD, havaalanını saldırılardan korumak için hava savunma sistemi oluşturmuştu.

Bu sistemin, Afganistan'dan tahliye operasyonlarının sürdüğü Kabil Havalimanı'na fırlatılan beş roketi etkisiz hale getirdiği açıklanmıştı.

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