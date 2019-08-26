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"Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğimiz sürecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 16:45 | Son Güncelleme

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad: - "ABD olarak Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğimiz devam ediyor. Taliban ile barış olursa da desteğimiz devam edecektir"

KABİL (AA) - ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ABD'nin Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğinin süreceğini belirtti.

Halilzad, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı medya organlarının "ABD'nin, Taliban ile barış olursa Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğini keseceği" haberlerinin doğru olmadığını kaydetti.

Halilzad, "kimsenin propagandalarla kandırılmaması veya gözünün korkutulmaması" gerektiğini belirterek, "ABD olarak Afgan güvenlik kuvvetlerine desteğimiz devam ediyor. Taliban ile barış olursa da desteğimiz devam edecektir." yorumunu yaptı.

Halilzad, Afganistan'ın geleceğinin, Afgan iç diyaloğu ile belirleneceğini vurguladı.

- ABD-Taliban görüşmesi

Öte yandan, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban yetkilileri arasında 9. barış görüşmesi Katar'da devam ediyor.

Görüşmenin içeriğine dair taraflarca henüz bir açıklama yapılmazken, yerel basına göre taraflar birçok konuda uzlaştı.

- Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

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ABD Afganistan

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