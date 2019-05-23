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Afgan mültecilere sıcak ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 09:51 | Son Güncelleme

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, otobüs terminalinde iftar açacak imkanı olmayan Afgan mültecilerin imdadına yetişti.Ülkelerinden çeşitli nedenlerden dolayı göç ederek Türkiye’ye sığınan yaklaşık 200 mülteci, kentteki otobüs terminalinde 25 gündür beklemeye devam ediyor.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) üyeleri, otobüs terminalinde iftar açacak imkanı olmayan Afgan mültecilerin imdadına yetişti.
Ülkelerinden çeşitli nedenlerden dolayı göç ederek Türkiye’ye sığınan yaklaşık 200 mülteci, kentteki otobüs terminalinde 25 gündür beklemeye devam ediyor. Otogar yerleşkesinde zor şartlar içinde bekleyen Afganistan uyruklu mülteciler, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Kentte 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ üyeleri, mültecilerin içler acısı durumuna duyarsız kalmayarak yardım elini uzattı. Sivil oluşuma bağlı üye dernekler, hayırseverlerin de desteğiyle Ramazan ayı süresince iftar açacak durumu olmayan mültecilere iftar yemeği veriyor.
İHA muhabirine konuşan Van SDİ Dönem Sözcüsü Emrah Bozkaya, 25 gündür şehir terminalinde bekleyen muhacirlere iftar vaktinde yemek verdiklerini belirtti. Sayıları 200’ü bulan ve temel ihtiyaçlardan yoksun bekleyen muhacirlerin yardım çığlığına kulak verdiklerini ifade eden Bozkaya, “Van SDİ olarak aldığımız karar neticesinde, Ramazan ayı boyunca her gün bünyemizdeki bir STK’mız iftar vaktinde yemek verecektir. İsteyen sahur da verebilecek. Bu sayede temel gıda ihtiyaçları karşılanmış olacaktır” dedi.

“Biz sadece lokal bir anestezi yapıyoruz”
Mültecilerin birçok sorunu olduğunu ancak kendi imkanları doğrultusunda sadece gıda ihtiyaçlarına cevap verebildiklerini dile getiren Bozkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz sadece gıda ihtiyaçlarını karşılayabiliyoruz. Ancak problem büyük. Burada diğer birçok ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanmıyor. Lokal olarak bu kardeşlerimize ensar oluyoruz. Ancak bu muhacirlerin genel bir çözüme ihtiyacı var. Biz kentteki bürokratlarımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz.”
Van SDİ’nin kendilerine verdiği görevi yerine getirmeye çalıştıklarını belirten İYİLİKDER Van Temsilcisi Mehmet Salih Toprak ise Afganistan’dan gelen muhacirler için ‘ensar’ görevini yerine getirdiklerini ifade etti.
Savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kaldıklarını dile getiren mülteciler de günlerdir aç olduklarını ve gidecek bir yerlerinin olmadığını söyledi.

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi

Afgan mültecilere sıcak ilgi
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