Afganistan'da düşen o uçaktan ilk fotoğraflar geldi! Ünlü iş adamı ve eşi öldü, 4 kişi kurtarıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Rusya’nın Kabil’deki Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, düşen Falcon 10 tipi Rus özel jetin yerel arama ve kurtarma ekibi tarafından bulunduğu belirtilmişti. İlk belirlemelere göre, düşen uçaktaki 4'ü mürettebat 6 kişiden 4’ünün yaralı bir şekilde hayatta kaldığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin akıbetinin belirlenmeye çalışıldığı bildirilmişti.

RADARDAN KAYBOLMUŞTU

Rusya Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçağın dün akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğu duyurulmuş, Rusya’ya kayıtlı uçakta ilk belirlemelere göre 4’ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Millionaire Russian businessman and his wife feared among six dead after plane slams into mountain in Afghanistanhttps://t.co/OmOA7FWEFVhttps://t.co/OmOA7FWEFV — The Sun (@TheSun) January 22, 2024

UÇAKTA ÜNLÜ İŞADAMI VE EŞİ VARDI

The Sun'ın haberine göre, uçağın Tayland’ın Pattaya kentindeki Utapao Havalimanı’ndan havalandığı belirtilerek, Hindistan ve Özbekistan üzerinden Rusya’nın başkenti Moskova’ya Rus bir hastayı taşıdığı aktarıldı.

Rus basını ayrıca uçaktaki kişilerin ünlü işadamı Anatoly Evsyukova ve eşi Anna Evsyukova olduğunu yazdı. Anna Tayland tatilinde ciddi derece hastalandığı için tedavisine Rusya'da devam etmek istemişti ancak kaza nedeniyle eşiyle beraber olay yerinde yaşamını yitirdi.

(İHA-AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





