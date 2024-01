Afganistan'da düşen o uçaktan ilk fotoğraflar geldi! Ünlü iş adamı ve eşi öldü, 4 kişi kurtarıldı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Rusya’nın Kabil’deki Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, düşen Falcon 10 tipi Rus özel jetin yerel arama ve kurtarma ekibi tarafından bulunduğu belirtilmişti. İlk belirlemelere göre, düşen uçaktaki 4'ü mürettebat 6 kişiden 4’ünün yaralı bir şekilde hayatta kaldığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin akıbetinin belirlenmeye çalışıldığı bildirilmişti.

Rusya Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçağın dün akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğu duyurulmuş, Rusya’ya kayıtlı uçakta ilk belirlemelere göre 4’ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

Millionaire Russian businessman and his wife feared among six dead after plane slams into mountain in Afghanistanhttps://t.co/OmOA7FWEFVhttps://t.co/OmOA7FWEFV