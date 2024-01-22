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    4. Afganistan'da düşen o uçaktan ilk fotoğraflar geldi! Ünlü iş adamı ve eşi öldü, 4 kişi kurtarıldı

    Afganistan'da düşen o uçaktan ilk fotoğraflar geldi! Ünlü iş adamı ve eşi öldü, 4 kişi kurtarıldı

    22.01.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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    İlk başta Hindistan'a ait olduğu iddia edilen ve Afganistan'ın kuzeyinde düşen yolcu uçağının Moskovo'ya gittiği belirlenmişti. Falcon 10 model uçakta 4 kişinin sağ kurtulduğu ifade edilmişti. Kazada hayatını kaybedenlerin kimliği Rus basınında açıklandı.

    Afganistan'da düşen o uçaktan ilk fotoğraflar geldi! Ünlü iş adamı ve eşi öldü, 4 kişi kurtarıldı

    Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada, Rusya’nın Kabil’deki Büyükelçiliğinden alınan bilgiye göre, düşen Falcon 10 tipi Rus özel jetin yerel arama ve kurtarma ekibi tarafından bulunduğu belirtilmişti. İlk belirlemelere göre, düşen uçaktaki 4'ü mürettebat 6 kişiden 4’ünün yaralı bir şekilde hayatta kaldığı aktarılan açıklamada, 2 kişinin akıbetinin belirlenmeye çalışıldığı bildirilmişti.

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    RADARDAN KAYBOLMUŞTU

    Rusya Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçağın dün akşam saatlerinde Afganistan üzerinde radardan kaybolduğu duyurulmuş, Rusya’ya kayıtlı uçakta ilk belirlemelere göre 4’ü mürettebat 6 kişinin bulunduğu belirtilmişti.

    UÇAKTA ÜNLÜ İŞADAMI VE EŞİ VARDI

    The Sun'ın haberine göre, uçağın Tayland’ın Pattaya kentindeki Utapao Havalimanı’ndan havalandığı belirtilerek, Hindistan ve Özbekistan üzerinden Rusya’nın başkenti Moskova’ya Rus bir hastayı taşıdığı aktarıldı.

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    Rus basını ayrıca uçaktaki kişilerin ünlü işadamı Anatoly Evsyukova ve eşi Anna Evsyukova olduğunu yazdı. Anna Tayland tatilinde ciddi derece hastalandığı için tedavisine Rusya'da devam etmek istemişti ancak kaza nedeniyle eşiyle beraber olay yerinde yaşamını yitirdi.

    (İHA-AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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    Afganistan Hindistan Rusya
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