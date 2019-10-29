Afganistan Görev Kuvveti personelinden 29 Ekim mesajı

ANKARA, (DHA)- AFGANİSTAN Türk Görev Kuvveti'nde görev yapan emniyet ve jandarma personeli, 1923 metrelik Cumhuriyet Koşusu'nda, Türk bayrağı ve Atatürk portresi ile koştu.

Jandarma Genel Komutanlığı, Afganistan Türk Görev Kuvveti'nde görev yapan jandarma ve polislerin, Türk bayrağı ve Atatürk portresi açarak yer aldıkları koşuda çekilen videoyu, Twitter'da paylaştı. "Afganistan Türk Görev Kuvvetinde görev yapan Emniyet ve Jandarma personeli, 1923 metrelik Cumhuriyet Koşusunda, Türk Bayrağı ve Atatürk portresi ile koşarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutladılar" mesajı ile paylaşılan videoda emniyet ve jandarma personeli 'Her Türk asker doğar' sloganı attı.

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