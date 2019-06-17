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Afganistan ile Türkmenistan arasında 7 anlaşma imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 14:39 | Son Güncelleme

Afganistan ile Türkmenistan arasında 7 anlaşma imzalandı

KABİL (AA) - Afganistan ile Türkmenistan arasında ticaret, ekonomi, demir yolu ve elektrik gibi alanlarda iş birliğini öngören 7 anlaşma imzalandı.

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen imza törenine Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Afganistan Maliye Bakanı Muhammed Humayun Kayyumi ve Herat Valisi Abdul Kayyum Rahimi katıldı.

İmza töreninde konuşan Afganistan Maliye Bakanı Kayyumi, imzalanan anlaşmalarla iki ülke arasındaki ticaret hacminin artacağını söyledi.

Anlaşmalar kapsamında Afganistan'ın Türkmenistan'a mermer taşı ihraç edeceğini ifade eden Kayyumi, Türkmenistan'dan da askeri üniforma satın alacaklarını belirtti.

Kayyumi, Akina-Andkhoy ve Turgundi-Herat demir yolunun inşasında da iş birliği yapacaklarını aktardı.

Bir diğer anlaşmanın da Herat kentine sağlanan Türkmen elektriğinin miktarının artırılması olduğunu dile getiren Kayyumi, ayrıca Badgis vilayetinin Muriçak köyüne elektrik hattı çekilmesi için mutabakat zaptı imzalandığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Herat Türkmenistan

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