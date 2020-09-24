HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Afganistan’da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Afganistan’da askeri helikopter düştü: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 20:58 | Son Güncelleme

Afganistan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Baghlan’da Afganistan Hava Kuvvetleri’ne ait MD-530 tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Afganistan’da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Baghlan’da Afganistan Hava Kuvvetleri’ne ait MD-530 tipi helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Afgan Hava Kuvvetleri’ne (AAF) ait MD-530 tipi helikopter bugün Baghlan’ın başkenti Pul-e-Khumri şehrinin Kaparak mevkiinde saat 16.30 sularında düştü. 2 AAF pilotu hayatını kaybetti. Kaza yeri ordu personeli tarafından güvence altına alındı" ifadeleri kullanıldı. Kazanın teknik bir arızadan kaynaklandığını belirten bakanlık, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Öte yandan geçtiğimiz Temmuz ayında Afganistan Hava Kuvvetleri’ne ait Kara Şahin tipi bir helikopter güney Helmand eyaletinde düşmüş, 5 asker yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı 'Eşime göstereceğim' dedi, telefonu alıp böyle kaçtı
Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdüElektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
En Çok Okunan Haberler
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Canlı ders verirken çocukları balkondan düştü
Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Marmara'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme
Amerika'da Tır şoförüydü! Yeni evi olay oldu
Amerika'da Tır şoförüydü! Yeni evi olay oldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay, Mümtazer Türköne'nin tahliyesine hükmetti
Yargıtay'dan Mümtazer Türköne kararı
Kötü koku nedeniyle ihbar ettiler, gerçek ortaya çıktı
Kötü koku nedeniyle ihbar ettiler, gerçek ortaya çıktı
Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü
Elektronik kelepçe şartıyla serbest kaldı, sahte hesap ile tacizi sürdürdü
Sokak ortasında birbirlerine girdiler!
Sokak ortasında birbirlerine girdiler!
Şanlıurfa'da Türk bayrağını indirmeye çalışan kişiye linç girişimi
Türk bayrağını indirmeye çalışan kişiye linç girişimi
24 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
24 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.