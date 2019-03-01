Afganistan'da askeri üsse saldırı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bulunan Şorab askeri üssüne düzenlediği saldırı, saldırganların öldürülmesiyle son buldu.

Helmand Valiliği, Şorab askeri üssüne saldırı düzenleyen 20 militanın saatler süren çatışmanın ardından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, üssün güvenliğinin tekrar sağlandığı aktarıldı.

Bir görgü tanığının yerel basına yaptığı açıklamada, saldırıda 25 güvenlik görevlisinin öldüğü öne sürüldü.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda aralarında ABD'li askerlerin de bulunduğu çok sayıda güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği iddia edildi.

Helmand'in Vaşir ilçesinde yer alan Şorab askeri üssünde 215. Mayvand Kolordu Komutanlığıyla ABD askeri kampı bulunuyor.

