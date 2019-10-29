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Afganistan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:38 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Afganistan'ın başkenti Kabil'de resepsiyon verildi

KABİL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Afganistan'ın başkenti Kabil'de resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul'un ev sahipliğindeki resepsiyona Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, bakanlar, parti liderleri ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, Afganistan'ın, Türkiye'nin kuruluşunda yaptığı yardımların unutulmaz olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki dostluk bağının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Afganistan Kralı Amanullah Han döneminde daha da perçinleştiğini ifade eden Ertuğrul, ayrıca Türkiye'nin, 2002'den beri NATO çerçevesinde Afgan polisi ve ordusuna eğitim verdiğini belirtti.

Büyükelçi Ertuğrul, Türkiye'nin şu ana kadar Afgan ordusundan 3 bin 602, Afgan polisinden 8 bin 252 personele eğitim verdiğini kaydetti.

Son 18 yılda Afganistan'da kalkınma, altyapı, eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda binin üzerinde proje hayata geçirdiklerini dile getiren Ertuğrul, Türkiye'nin TİKA, Maarif Vakfı ve diğer kurumlarıyla Afganistan'daki yardım faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı.

Ertuğrul, Afganistan'ın bugün bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve Afgan halkının bu sorunların üstesinden geleceğine inandıklarının altını çizdi.

Afganistan'da şu an barış için iyi bir fırsat yaratıldığını aktaran Ertuğrul, ''Afgan halkı ve devletinin, el ele vererek barışın sağlanması için çabalamasını umuyoruz. Afganistan'a barışın gelmesi, refah ve huzurun sağlanması en büyük arzumuzdur.'' dedi.

- Türkiye Afganistan'ın yakın dostu

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah da Türkiye'nin Afganistan'ın en yakın dostu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bugüne kadar birçok alanda Afganistan'da yardım faaliyeti gerçekleştirdiğini belirten Abdullah, yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Abdullah, Türkiye'nin, Afganistan'da barışın sağlanması için de çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi.

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Afganistan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü

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