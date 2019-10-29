Afganistan'da Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu

KABİL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıl dönümü nedeniyle Afganistan'ın başkenti Kabil'de resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul'un ev sahipliğindeki resepsiyona Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, bakanlar, parti liderleri ve yabancı ülkelerin diplomatik temsilcileri katıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, Afganistan'ın, Türkiye'nin kuruluşunda yaptığı yardımların unutulmaz olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki dostluk bağının Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Afganistan Kralı Amanullah Han döneminde daha da perçinleştiğini ifade eden Ertuğrul, ayrıca Türkiye'nin, 2002'den beri NATO çerçevesinde Afgan polisi ve ordusuna eğitim verdiğini belirtti.

Büyükelçi Ertuğrul, Türkiye'nin şu ana kadar Afgan ordusundan 3 bin 602, Afgan polisinden 8 bin 252 personele eğitim verdiğini kaydetti.

Son 18 yılda Afganistan'da kalkınma, altyapı, eğitim, sağlık ve benzeri alanlarda binin üzerinde proje hayata geçirdiklerini dile getiren Ertuğrul, Türkiye'nin TİKA, Maarif Vakfı ve diğer kurumlarıyla Afganistan'daki yardım faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı.