Afganistan'da Kerbela şehitleri anıldı

KABİL (AA) - Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve beraberindekilerin Kerbela'da şehit edilişinin bin 380'inci yılı dolayısıyla Afganistan'da düzenlenen anma etkinliklerine yüz binlerce kişi katıldı.

Erken saatlerden itibaren camilere akın etmeye başlayan yüz binlerce Hazara Şiileri, Kerbela şehitleri için gözyaşı döküp ağıt yaktı.

Şiilere ait camiler siyah örtülerle kaplanırken, vaazlarda Hz. Hüseyin'in başından geçenler mersiye şeklinde uzun uzun anlatıldı.

Camiye siyah giysiler içinde gelen Şiiler, kalabalık gruplar halinde ağıtlar yakarken, elleriyle göğüslerine, zincirlerle sırtlarına vurarak yas tuttu.

Ülkenin başkenti Kabil'deki Murad Hani bölgesinde meydanları dolduran binlerce kişi, "Hz. Ali, Hz. Hüseyin" yazılı büyük pankartlar taşıdı.

Hz. Hüseyin'in Kerbela'da katledilen 6 aylık oğlu Ali Asgar'ın sembolik tabutu meydanlarda gezdirildi.

Kerbela olaylarının matemini tutan Şiilere tören sonunda yemek, su ve şerbet ikram edilirken, güvenlik nedeniyle şehir merkezine giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Afgan polisi, Şii camilerinin çevresini barikatlarla kapatırken, içeri girenleri tek tek aradı.

