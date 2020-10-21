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Afganistan’da Pakistan Konsolosluğu önünde izdiham: 15 ölü, 12 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 10:14 | Son Güncelleme

Afganistan’ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.Afganistan’ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde vize almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı.

Afganistan’da Pakistan Konsolosluğu önünde izdiham: 15 ölü, 12 yaralı

Afganistan’ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 15 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.
Afganistan’ın doğusundaki Celalabad kentinde bulunan Pakistan Konsolosluğu önünde vize almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Afganlı Yetkililer, Pakistan Konsolosluğu önünde yaşanan izdihamda 11’i kadın 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurdu. Yetkililer, izdihamın 3 binden fazla vatandaşın Pakistan vizesi almak için Pakistan konsolosluğu önünde toplandığı sırada yaşandığını belirtti.

Afganistan’da Pakistan Konsolosluğu önünde izdiham: 15 ölü, 12 yaralı

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