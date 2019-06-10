Afganistan'dan ABD'ye barış görüşmeleri eleştirisi

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ile barış görüşmelerinde başarısız olduğunu söyledi.

Muhib, özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, 4 ay içinde Taliban'ın bel kemiğinin kırılacağını belirtti.

Taliban'ın başka ülkelere barış görüşmesi için gitmeye uçak parasının olmadığını ifade eden Muhib, böyle giderse Taliban'ın en kısa zamanda biteceğini vurguladı.

Muhib, ''Pakistan Taliban'ı destekliyor. Sorunu temelden çözmemiz için önce Pakistan ile görüşmemiz lazım.'' dedi.

Pakistan'ın kaygıları giderilmediği müddetçe Afganistan'a barış gelmeyeceğini dile getiren Muhib, her şeye rağmen Pakistan'ın Afganistan'daki barış konusundaki tutumunda son zamanlarda değişiklik hissettiklerini kaydetti.

- "ABD'nin barış görüşmesi başarısız"

Muhib, "ABD Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın Taliban ile barış görüşmelerinde başarısız olduğunu" savundu.

ABD ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinin Afgan güvenlik güçleri üzerinde olumsuz etki yaptığını belirten Muhib, "barış" konusunun çok zor olduğunu sözlerine ekledi.

