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Afganistan’ın Kunduz bölgesine hava saldırısı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

Mahalli yetkililer Afganistan’ın güney Helmand bölgesinde hükümet güçleriyle Taliban arasındaki savaşın şiddetlendiğini ve Afganistan’ın Kunduz bölgesine yapılan hava saldırısı sonucu ondan faza sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.Kunduz Şehir Meclisi Üyesi olan Seyfullah Amiri Kunduz’a yapılan hava saldırısında 13 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Mahalli yetkililer Afganistan’ın güney Helmand bölgesinde hükümet güçleriyle Taliban arasındaki savaşın şiddetlendiğini ve Afganistan’ın Kunduz bölgesine yapılan hava saldırısı sonucu ondan faza sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kunduz Şehir Meclisi Üyesi olan Seyfullah Amiri Kunduz’a yapılan hava saldırısında 13 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti. Yaşamını yitirenlerin arasında çocukların da bulunduğu kaydedilirken hayatını kaybedenlerin cesetleri bir kamyon kasasında Kunduz şehrine getirildi. Onlarca kişi saldırıyı protesto etti.
Taliban’ın güçlü bulunduğu Helmand şehrinde çatışan Afgan hükümet güçleri ile Taliban birbirlerine ağır kayıplar verdirdiklerini söyledi. Afgan askeri kaynağı, 4 askerin çatışmada öldüğünü söyledi.
Afgan Savunma Bakanlığı dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NATO’nun Kunduz’da gerçekleştirdiği hava saldırısında 58 Talibanın öldüğünü belirtirken Taliban kaynakları ise 5’i farklı ülkelerden olmak üzere 19 Afgan askerinin öldürdüğünü açıkladı.
Taliban, cumartesi günü Çiftçiler Günü’nde bir stadyuma yaptıkları saldırıda 4 kişiyi öldürdüklerini 31 kişiye de yaraladıklarını söyledi.
Helmand Şehri Meclis Üyesi Haşim Alokozay, Taliban’ın önceki gün 2 Afgan karakoluna yaptığı saldırıda 48 güvenlik görevlisini öldürdüğünü ifade etti.
Taliban Sözcüsü Kari Yusuf Ahmadi, iki Afgan karakoluna yaptıkları saldırıda 52 Afgan askerin öldürdüklerini, 11 kişiyi de yaraladıklarını iddia etti.
Helmand Şehri Vali Sözcüsü Ömer Zwak, Taliban’ın da ağır kayıp verdiğini öne sürdü.

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