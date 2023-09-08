'Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı' iddiası! Sosyal medyada gündem olmuştu, açıklama geldi

İstanbul Pendik'te çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntülerle "Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yapıyor" iddiasında bulunuldu. Söz konusu görüntülerle ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, 'Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı' iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerde spor yapan kişilerin, Pakistan Milgem projesi kapsamında inşa edilen BABUR korveti test ve eğitim faaliyetleri için İstanbul Tersanesi Komutanlığında görevli Pakistan DZKK personeli olduğu tespit edilmiştir"

Sosyal medyada paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "Afganlar Pendik Sahili’nde askeri eğitim yaptı." iddiası doğru değildir.



İddiaya konu görüntülerde spor yapan kişilerin, Pakistan Milgem projesi kapsamında inşa edilen BABUR korveti test ve eğitim… pic.twitter.com/5WXKcRwLLL — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) September 8, 2023



